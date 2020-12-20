Bayburt Vakfı Başkanı Kahramandan çağrı

Nüfusumuzu Bayburt'a alalım Hizmet kalitemiz artsın,Bayburt'umuza sahip çıkalım

Bayburt’umuza Sahip çıkmamın tam zamanı:

e-Devlet Üzerinden Nüfus taşımak çok kolay.

Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman İstanbul’daki Hemşerilerimize çağrı yaparak Nüfuslarını Bayburt’umuza alarak ,Bayburt’ta yapılacak hizmetlerin artışına ve Yazın Bayburt’a gidecek hemşerilerimizin yararlanması için son fırsat olduğunu belirtti.

Bayburt’umuzun bütçeden alınacağı pay, bir çok hizmetin verilmesi, çeşitli kaynak ve yatırımların aktarılması, millet vekili sayı gibi bir çok şey nüfus miktarı kriterine göre belirlenmektedir.

Bu nedenle Acilen nüfusumuzu artırmamız zorunludur.

Şayet artırmazsak bir çok hizmet ve imkanı Tunceli ve başka illere kaptıracağız.

İmkanı olan değerli hemşerilerimizin nüfuslarını Bayburt’a almalarını istirham ediyoruz. Bürokrasimiz her nevi yardım ve destekte bulunacaktır.

Bu bir davettir. Bilgi için Bayburt Belediyesi

Telefon: (0458) 211 67 57