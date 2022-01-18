Bayburt Üniversitesine Sinema

Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi Kültür Merkezinde bulunan sinema salonunun açılışı bugün yapılan törenle gerçekleştirildi.

BAYBURTGÜNDEM- Açılış Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Sayın Hükmü Pekmezci ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından yapıldı. Ayrıca açılışa Adalet Komisyon Başkanı Mehmet Demirci ve il protokol üyeleri de katıldı.

Gösterimi yapılan ilk film "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" beğeni toplarken çocuklar için ise "Arslan Hürkuş Kayıp Elmas" izleyiciye sunuldu.

Açılışa katılan Vali Cüneyt Epcim “Şehrimizde önemli bir ihtiyaç olarak gördüğümüz kültür merkezi ve sinema salonu eksikliğinin kapanmasını sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen’i tebrik ediyoruz. Ayrıca "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" mottosuyla açılış yapılması da gurur verici. Bu vesileyle sinema salonunun Bayburt’umuza hayırlı olmasını diliyoruz.” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Vali Epcim’in ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise “Şehrimizde şu ana kadar bir ihtiyaç olarak gördüğümüz böyle bir sinema salonunun Bayburt Üniversitesi bünyesinde açılması vesilesiyle başta Sayın Rektörümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Film gösteriminin ardından açıklama yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen “Bugün itibariyle üniversitemizde hizmet vermeye başlayan sinema salonunun açılışını yapıyoruz. Bu açılışı da "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi ile yaptık. Açılışı böyle manidar bir filmle yapmaktan oldukça gururlu ve mutluyuz. Şehitlerimiz Eren Bülbül ile Ferhat Gedik'i de rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bu açıdan duygu yoğunluğu çok yüksek bir film. Filmde emeği geçen yetkililere ve oyuncu kadrosuna teşekkür ederim. Ayrıca Bâbertî Külliyemizde sinema salonunun yanı sıra sosyal ve sportif tesislerin hizmet vermeye başladığını da belirtmek istiyorum. Bâbertî Külliyemizde tiyatro salonu, bowling salonu ve çok sayıda spor tesisinin bulunduğu bir kültür merkezine sahibiz. Bu tesislerimiz ile şehrimizde özellikle öğrencilerimiz için oldukça önemli bir sosyal boşluğu doldurmuş bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.