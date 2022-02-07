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Bayburt Üniversitesine kurumsal marka ödülü

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen İstanbul’da bir dizi ziyarette bulundu.

Bayburt Üniversitesine kurumsal marka ödülü
07 Şubat 2022 Pazartesi 11:58

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen, Bayburt Uluslar arası Sanatçılar Derneğinin İstanbul’da Düzenlediği 2. Uluslararası Şair Zihni Kültür Sanat Etkinlikleri Merhum Kurban Yazoğlu vefa onur ödülleri programına katılmak için İstanbul’da.

Rektör Türkmen İstanbul’da Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler Şubesi,Bayburtgündem Gazetesini ziyaret etti ve Bayburtlu hemşerilerimizle bir araya geldi.

Bayburt Uluslar arası Sanatçılar Derneği,Kurumsal  marka değeri ödülünü Bayburt Üniversitesine verdi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen törene katılarak ,Uluslar arası Bayburt Sanatçılar Derneğinin Kurumsal Marka ödülünü Üniversite adına aldı.

Türkmen Programda  hemşerilerimize hitaben selamlama konuşması yaptı.Konuşmasına Üniversitemizi bu ödüle layık gören Bayburt Uluslar arası Sanatçılar derneğine teşekkürlerini ifade etti ve ödülü Üniversite adına alıyorum dedi.Türkmen Üniversitenin Öğrenci sayısından ,Üniversitenin başarılarından bahsetti ve Akamedik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ayrıca BayburtÜniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen’e Türkiyenin Turizm ve Kültür elçisi beratı Takdim edildi.

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