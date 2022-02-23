Bayburt Üniversitesinden Kurtuluş Günü Etkinlikleri

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, Bayburt Üniversitesinde birçok farklı etkinlikle kutlandı.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümüne istinaden, Bayburt Üniversitesi tarafından ‘Kurtuluş Günü Geleneksel Okçuluk Koşusu’, ‘’Bayburt’un Kurtuluşu Fotoğraf Sergisi’, Halk Oyunları Gösterisi, ‘Okçuluk Koşusunda Dereceye Girenlerin Ödül Töreni’, ‘Bayburt’un Kurtuluşu Anısına Bayburt Çalıştayı’ ve ‘Kurtuluşunun 104. Yıl Dönümünde Dünden Bugüne Bayburt’ temalı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Etkinlikler, 20 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen ‘Kurtuluş Günü Geleneksel Okçuluk Koşusu’ ile başladı. 38 sporcunun katılımı ile düzenlenen etkinlik Bâbertî Külliyesi Kültür Merkezinde yer alan Okçuluk Salonunda yapıldı.

22 Şubat Salı günü Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu girişinde açılan ‘Bayburt’un Kurtuluşu’ adlı fotoğraf sergisinin katılımcılar tarafından ziyaretinin ardından, halk oyunları gösterisi yapıldı. Sonrasında ise ‘Kurtuluş Günü Geleneksel Okçuluk Koşusu’nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödüllerin, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından verildiği ödül merasiminin ardından ise ‘Bayburt’un Kurtuluşu Anısına Bayburt Çalıştayı’na geçildi.

Yoğun katılımın gözlendiği çalıştay üç farklı oturumla gerçekleştirildi. Başkanlığını, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Metin’in yaptığı birinci oturumda Prof. Dr. Süleyman Çiğdem "Eskiçağ’da Bayburt", Prof. Dr. Alpaslan Demir "16. Yüzyılda Bayburt’ta İskân", Prof. Dr. Haldun Özkan "Tarihsel Süreç İçerisinde Bayburt’un Kültür Varlıkları" konularında sunumlar yaptı.

İkinci oturumda ise Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş "Geçmişi ve Bugünüyle Bayburt Kalesi", Prof. Dr. Sezai Balcı "Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti", Doç. Dr. Yasin Taşkesenlioğlu "Birinci Dünya Savaşı’nda Bayburt’un İşgali", Dr. Öğr. Üyesi Serdar Göktaş "Bayburt’un Kurtuluşu ve Sonrası" konularında katılımcılara bilgi paylaşımında bulundu. İkinci oturum ise Prof. Dr. Alpaslan Demir başkanlığında gerçekleşti.

Aynı zamanda üçüncü oturum başkanlığını da yapan Doç. Dr. Gazi Özdemir "Bayburt’ta Yaygın Eğitim Kurumu Örneği Olarak Zaviyeler", Doç. Dr. Esat Aktaş "19. ve 20. Yüzyılda Bayburt’ta Salgın Hastalıklar", Doç. Dr. Mevlüt Yüksel "Milli Mücadele Döneminde Bayburt ve Hart İsyanı", Dr. Öğr. Üyesi Turgay Kabak "Dede Korkut ve Bayburt", Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Güzel "Dil Özellikleriyle Bayburt Ağzı" konularında önemli bilgiler verdi.

Çalıştayın sonunda, sunumlarıyla katkı sunan akademisyenlere teşekkür plaketi ve katılım belgesi takdim edildi.

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü münasebetiyle, Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikler, Bayburt Üniversitesi Merkez Kütüphanesi fuaye alanında gerçekleştirilen "Kurtuluşunun 104. Yıl Dönümünde Dünden Bugüne Bayburt Fotoğraf Segisi" ile sona erdi.

Etkinliklere, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt İl Jandarma Komutanı Jan. Albay Ramazan Yiğit, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.