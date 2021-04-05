BAYBURT ÜNİVERSİTESİNDEN AÇIKLAMA

104 Emekli Generalin gece yarısı açıkladığı bildiriye ,Bayburt Üniversitesinden tepki açıklaması geldi.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklama:

Toplumun demokratik değerlerini hiçe sayarak, demokrasi kültürünün birikimlerini imha etme hevesinde olan bazı mahfillerin, geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntem ve üslupla bildiri yayınlamasını kınıyor; kendisini millet idaresinin üstünde gören vesayet odaklarının ve antidemokratik her türlü girişimin karşısında; 15 Temmuz’da olduğu gibi devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü