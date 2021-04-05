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BAYBURT ÜNİVERSİTESİNDEN AÇIKLAMA

104 Emekli Generalin gece yarısı açıkladığı bildiriye ,Bayburt Üniversitesinden tepki açıklaması geldi.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİNDEN AÇIKLAMA
05 Nisan 2021 Pazartesi 12:07

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklama:

                  Toplumun demokratik değerlerini hiçe sayarak, demokrasi kültürünün birikimlerini imha etme hevesinde olan bazı mahfillerin, geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntem ve üslupla bildiri yayınlamasını kınıyor; kendisini millet idaresinin üstünde gören vesayet odaklarının ve antidemokratik her türlü girişimin karşısında; 15 Temmuz’da olduğu gibi devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü

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