Bayburt Üniversitesinde, Zorlu Kış Şartlarında Yiyecek Bulmakta Zorlanan Sokak Hayvanları İçin Doğaya Mama Bırakıldı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in de katılımıyla, çetin hava şartları nedeni ile yiyecek bulmakta zorluk çeken can dostlarımıza mama dağıtımı yapıldı.

BAYBURTGÜNDEM- Farkındalık Öğrenci Topluluğu ve İdeal Gençlik Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte sokak hayvanlarının hayatta kalmalarına yardımcı olmak için çok sayıda yaş ve kuru mama Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesinin çeşitli bölgelerine bırakıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkmen; “Yaratılmışa merhameti olmayanın kimseye merhameti olmaz.” diyerek sokak hayvanları farkındalığına dikkat çekti. Bu türdeki etkinliklerin devamlılığının sağlanması ve yaygınlaştırılması konusunda temennilerde bulundu. Ayrıca Bayburt Üniversitesi genelinde organik atıkların sokak hayvanları için değerlendirilmesi konusunda planlamalar yapıldığını da ifade etti. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkmen, gösterilen hassasiyetten dolayı da memnuniyetini dile getirdi.

Etkinliğe Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Yaman, Farkındalık Öğrenci Topluluğu danışmanı Doç. Dr. Hayriye Şengün, İdeal Gençlik Öğrenci Topluluğu danışmanı Doç. Dr. Sinan Yazıcı, Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yıldırım, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.