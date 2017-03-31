Bayburt Üniversitesinde “Türkiye’de Hükümet Sistemi” tartışıldı..

Bayburt Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı ve Sosyal Medya Kulübü tarafından, 30 Mart 2017’de, bir konferans düzenlendi. “Türkiye’de Hükümet Sistemi Tartışmaları” isimli konferansta Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Cengiz Yavilioğlu bir sunum gerçekleştirdi.

Bayburt Üniversitesi Baberti Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonundaki konferansa Bayburt Valisi Sayın İsmail Ustaoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Sayın Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kurum amirleri, kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasına sorular sorarak başlayan Yavilioğlu, bu zamana kadar bu konuda yaptığı programlarda anayasa değişikliği paketinde bulunan konuların yanı sıra bulunmayan konuları da açıklamak durumunda kaldıklarını söyledi. Yapılması planlanan değişikliğe Recep Tayyip Erdoğan sevgisi veya nefretiyle bakmanın sağlıklı olmayacağını ifade eden Yavilioğlu, yapacağı sunumun bu duygulardan bağımsız bir şekilde dinlenmesini rica etti.

Yapılan değişiklikle devlet sisteminin değil hükümet sisteminin değişeceğinden bahseden Yavilioğlu, hükümet sistemlerini tanıtarak anayasa değişikliğiyle yapılması hedeflenen değişikliği izah etmeye çalıştı.

Hükümet sistemi değişikliğinin Türkiye’ye has bir durum olmadığını anlatan Yavilioğlu, her ülkede istenen sistemin istikrarı sağlayan, ayakları yere sağlam basan bir sistem olduğunu belirterek Fransa ve İtalya örnekleriyle konuyu örneklendirdi.

Türkiye’deki sistemle ilgili bu sorunların yeni olmadığını söyleyen Yavilioğlu, bu sorunlarla alakalı Necmettin Erbakan, Alpaslan Türkeş, Turgut Özal ve Muhsin Yazıcıoğlu gibi liderlerin görüşlerini paylaşarak anlatmaya çalıştı. Bu liderlerin dışında Süleyman Demirel, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım gibi liderlerin de konu ile ilgili görüşlerine konuşmasında yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile alakalı akıllara takılan noktalara değinen Yaviioğlu, bu sistemin yönetimde ve ekonomide istikrar getireceğini, güçlü yasama ve güçlü icraat ortamının olacağını, vesayetin tasfiye edileceğini, hükümeti hem meclisin hem de halkın denetleyeceğini, meclisi sadece halkın denetleyeceğini, hükümetin sadece icraat yapacağını, meclisin etkin, denetleyici ve güçlü olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi ile ilgili olarak da cumhurbaşkanının çıkaracağı kararnamelerin sınırlı olacağını ve meclis tarafından denetleneceğini, cumhurbaşkanının sadece kesin hesap ve bütçe kanunu teklif edebileceğini anlattı.

Cumhurbaşkanının iş ve eylemlerinden dolayı sorumlu olacağından bahseden Yavilioğlu, cumhurbaşkanının yeni sistemle tüm işlemlerine karşı idari yargı yolunun açık olduğunu, cumhurbaşkanının çıkardığı kararnameleri için anayasa mahkemesine iptal davası açılabileceğini, meclisin salt çoğunluğu ile cumhurbaşkanının yargılanabileceğini söyledi.

Milletvekili olabilme yaşının düşürülmesi içinse Yavilioğlu, Avrupa Birliği’ne mensup ülkelerin %73’ünde milletvekili seçilme yaşının 18 olduğunu, zaten dünya üzerindeki 190 ülkenin 113’ünde seçilme yaşının 25’in altında olduğunu söyledi.

Program Bayburt Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanı Mehmet Akif Kacır’ın Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Cengiz Yavilioğlu’na hediye takdimi ile sona erdi.