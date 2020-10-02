Bayburt Üniversitesinde Organik Ürünlerin Hasadına Başlandı

Cumhurbaşkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının pandemi sürecince tarımsal faaliyetlerin aksamaması gerekliliğini vurgulamasına istinaden ülke genelinde başlatılan tarım seferberliğine Bayburt Üniversitesi de çalışmalarıyla katkı sağlıyor.

Koronavirüs salgınından önce olduğu gibi bugün de bütün tarım alanlarını üretime dâhil ederek tarımsal üretime bilimsel çalışmalar ile katkı sağlayacak faaliyetler yürüten Bayburt Üniversitesi; şehir merkezinde yer alan uygulama alanları ile birlikte Aydıntepe ve Demirözü Meslek Yüksekokulu tarım alanlarını da tam kapasite ile kullanarak alanında uzman akademisyenler ile bilimsel faaliyetlerine devam ediyor.

Sahip olduğu araştırma ve uygulama alanlarında yürüttüğü çalışmalarla organik koşullarda yetiştirdiği ürün çeşitliliğini her geçen gün artıran ve son yıllarda tarımsal faaliyetlerde öncü girişimlerde bulunan Bayburt Üniversitesi, organik tarımda kullanılan mikrobiyal gübrelerin yerli üretimine katkıda bulunmak amacıyla da çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Betül Gıdık ve Dr. Öğr. Üyesi Volkan Gül tarafından yürütülen bu önemli çalışmalar kapsamında; üniversitenin organik tarım uygulama ve araştırma sahalarında yetiştirilen Bayburt Tarhunu, ayçiçeği, yer fıstığı, aspir ve patates gibi organik ürünlerin hasadına başlandı.

Bayburt Üniversitesinin öz kaynaklarıyla, uygulama ve araştırma sahalarında organik koşullarda yetiştirilen Bayburt Tarhunu, ayçiçeği, yer fıstığı, aspir ve patatesle birlikte onlarca farklı ürünle de tarımsal üretimin sürekliliğine katkı sunacak çalışmalar yürütüyor.

Bayburt Üniversitesi tarım alanlarında ayrıca; fasülye, nohut, buğday gibi bitkiler için çeşitli verim ve kalite özelliklerini belirlemek amacı ile bilimsel çalışmalar da yürütüyor. ‘Ata Tohumu’ adı da verilen geleneksel tohumların çoğaltılması ile ilgili çalışmaların da yapıldığı Bayburt Üniversitesinde, organik uygulama ve araştırma alanlarında gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerle; patates, yağ bitkileri ve tıbbi aromatik bitkiler gibi sağlık alanında ve gıda sektöründe kullanılan birçok bitki hakkında yapılan bilimsel çalışmalarla tarımsal üretime katkı sağlanması hedefleniyor.

Bayburt Üniversitesi tarafından hayata geçirilen birçok önemli proje ve uygulama alanlarında gerçekleştirilen çalışmalarla, öğrencilerin aldıkları eğitimleri tatbik etme imkânı sunulurken, farklı yetiştiricilik konularında bilinçlendirilmeleri sağlanan yöre halkına da önemli destekler sağlanıyor.