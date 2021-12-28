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Bayburt Üniversitesinde Final Sınavları Öncesi Motivasyon Konseri

Bayburt Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanlığı, Üni-Aktif Genç Liderler Öğrenci Topluluğu ve Kampüs Geziyor Öğrenci Topluğu tarafından, final sınavları öncesinde bir konser düzenlendi.

Bayburt Üniversitesinde Final Sınavları Öncesi Motivasyon Konseri
28 Aralık 2021 Salı 11:25

BAYBURTGÜNDEM- 

“Final Fest” adıyla organize edilen konsere Karadenizli sanatçı Samet Piyaleoğlu ve DJ Rahman Sadıklar konuk oldu. Başarılı bir sahne performansı sergileyen sanatçılar verdikleri konserde, soğuğa rağmen kendilerini dinlemeye gelen öğrencileri coşturdu.

Bâbertî Külliyesi Açık Amfi Alanında düzenlenen konserde, sanatçıların seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden öğrenciler de final sınavları öncesi moral depoladı.

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Bayburt Üniversitesinde Final Sınavları Öncesi Motivasyon Konseri
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