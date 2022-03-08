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Bayburt Üniversitesinde "Dünya Nereye Gidiyor, Türkiye Ne Yapıyor?" Konferansı Gerçekleştirildi

Bayburt Üniversitesinin ev sahipliğinde, Bayburt Üniversitesi Gönüllüler Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen “Dünya nereye gidiyor, Türkiye ne yapıyor?" konferansı İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve Yazar Murat Bahadır Akkoyunlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Bayburt Üniversitesinde "Dünya Nereye Gidiyor, Türkiye Ne Yapıyor?" Konferansı Gerçekleştirildi
08 Mart 2022 Salı 12:53

BAYBURTGÜNDEM-  Konferansa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Protokolü, Bayburt Üniversitesi akademisyenleri, çok sayıda öğrenci ve misafir katıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen açılış konuşmasında  “Türkiye’nin önde gelen siyasetçilerinden İstanbul milletvekili Metin Külünk’ü ve değerli yazarımız Murat Bahadır Akkoyunlu’yu üniversitemizde misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Davetimizi kırmayarak bugün aramızda bulunan hocalarımıza, programımıza katılım sağlayan misafirlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Külünk, günümüz dünya düzenini kontrol eden yapıları değerlendirdi. Küresel sistemin oluşumundan ve insanlığa olan etkilerinden bahseden Külünk; çeşitli açılardan insanlığın takip ettiği yola ve bu yolda nasıl bir süreç yaşadığına da değindi. Tarihi şekillendiren aşamaların göçlerden kaynaklandığını da vurgulayan Külünk, belirleyici dönemlerin göçlerle oluştuğunu aktardı. Bu bağlamda Türkiye’nin de bu oluşum içerisinde nerede yer aldığını ifade etti.

İnsanlığın ve dünya siyasetinin temelde nereden geldiğini ve nereye gittiğini aktaran Akkoyunlu ise geçmişten günümüze kadar kendine yer edinmiş siyasi örgütlere ve konumlarına değindi.  Aynı zamanda insanlık tarihinin nasıl ve hangi açılardan etkilendiğini değerlendiren Akkoyunlu, dünya tarihi içerisinde bu oluşumlar gerçekleşirken ülkelerin nasıl konumlandığı ve hangi rollerde bulunduğunu ifade etti. Türkiye’nin bütün bu süreç içerisinde nasıl bir tavır sergilediği ve ne gibi engellerle savaştığını, bağımsızlık mücadelesi için ne gibi tehdit ve zorluklarla karşılaşıldığını aktardı.

Konferans sonunda konuşmasını yapan Vali Epcim, ufuk açıcı bir konferans olduğunu ve dinleyicilerin de bu konferanstan fazlasıyla yararlandığını ifade etti. “Ülkemizin siyasi vesayetten kurtulduğu, ekonomik vesayet üzerinde de büyük bir mücadele verdiği dönemde gerçekleştirilen bu konferansa Bayburt’tan vereceğimiz mesaj oldukça önemlidir. Tüm Bayburtluların, burada değinilen konuların farkında ve fevkinde olduğunu biliyoruz.” dedi. İstanbul Milletvekili Metin Külünk’e, Yazar Murat Bahadır Akkoyunlu’ya ayrıca teşekkürlerini ileten Vali Epcim katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini iletti.

Konferans, Bayburt Valisi, Bayburt Belediye Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörünün hediye takdiminin ardından yapılan fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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