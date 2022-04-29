Bayburt Üniversitesi,5. Dede korkut şenlikleri için anlaşma yaptı

Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamda Bayburt Üniversitesi ile birçok kurum ve firma arasında sponsorluk anlaşmaları imzalandı.

BAYBURTGÜNDEM- 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen Sponsorluk anlaşmaları imza töreni Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi Rektörlük Senato Toplantı salonunda yapıldı.

Sponsorluk imza töreni öncesinde bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, düzenlenecek olan şenliklerin dört ana başlıkla gerçekleştirileceğinin altını çizerek salgından dolayı kesintiye uğrayan şenliklere iki senenin akabinde tekrar başlanıldığını söyledi. Şenliklerde Dede Korkut isminin yaşatılarak, bu anlamda bir marka ismi olmasına ve sahiplenilmesine önem verdiklerini vurguladı.

Gerçekleştirilecek programların ülkemize, bölgemize ve şehrimize büyük katkıları olacağına inandıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Türkmen, bu organizasyonla bir sponsorluk dosyası hazırlandığını ve bu doğrultuda kurumsal bir çalışma yapıldığını söyledi. Bu bağlamda kısa zamanda önemli katkılar ve olumlu sonuçlar alındığını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Türkmen; “Etkinliklerimize sponsor olan kurumlarımıza, Üniversitemiz ve şahsım adına teşekkürü bir borç biliyorum. Amacımız ileriye dönük olarak marka değeri yüksek, öğrenci memnuniyetini artıran bir Üniversite olmak.

Bu anlamda paydaşlarımızdan da destekler alıyoruz. İnşallah bu seneyi tamamlayarak önümüzdeki sene daha da fazla katkıların olacağı büyük etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile tekrar kurum ve şirket temsilcilerimize şükranlarımı iletiyorum. İmzalanan protokollerin, şehrimize, üniversitemize ve paydaşlarımıza tekrar hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokollerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren kurum ve şirket temsilcileri ise beşincisi düzenlenecek olan Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri’nin hem şehrimiz adına hem Bayburt Üniversitesi adına büyük bir adım olacağını, birçok açıdan da katkı ve gelişim sağlayacağını ifade ettiler.

Açıklamaların ardından Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile kurum ve şirket yöneticileri arasında sponsorluk anlaşmalarının imzalanmasına geçildi. İmzalanan protokoller çerçevesinde Ana Sponsorluklar; Halkbank, Ziraat Bankası ve İstikbal Mobilya firması tarafından üstlenildi. Şenlikler kapsamında gerçekleştirilecek olan Konser Etkinlikleri sponsorluğunu Baykovan, Yemek ve Ziyafet sponsorluğunu Antep Sofrası, Medya sponsorluğunu Bayburt Gazeteciler Cemiyeti, Kargo sponsorluğunu Aras Kargo, Ulaşım sponsorluğunu ise Uçar Turizm firması üstlenmiş oldu.

5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri Sponsorluk İmza Töreni, toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi.