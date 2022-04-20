Bayburt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Tanıtım Sunumu Gerçekleştirildi

Bayburt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi yetkililerinin katılımı ile Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin tanıtım sunumu Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

BAYBURTGÜNDEM- Açılış konuşmasını gerçekleştiren Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Üniversitemiz eğitim-öğretim yükümlülükleri dışında çeşitli misyonlara sahip bir Üniversite, bu misyonların gerçekleştirilmesi adına yapılmak istenen pek çok çalışma var. Bizler de dönüşüm çabalarına katkı sağlamak adına genç bir üniversite olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi arzu ediyoruz. Bu bağlamda akademik birimlerimize kurumsal kültürü güçlendirmek adına çeşitli sorumluluklar düşüyor. Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezimiz de güçlü bir ofis ve bütün bu çerçeveler doğrultusunda uygulamalı eğitime geçişte ve akademik çalışma ve iş birliklerinde ufkumuzu açacak yeniliklere imza atacaktır. Üniversitemize ciddi bir dinamizm getiren ofisimizden kurumsal dönüşümü sağlamak ve sistematikleşmek için hep birlikte faydalanacağız. Ofisimizin ileride daha büyük oluşumlara ön ayak olmasını ümit ediyoruz. Bu bağlamda bütün akademik ve idari kadromuz ile öğrencilerimizin de bunun paydaşı olmasını istiyoruz. Bu vesile ile ofisimizde görev alan herkese teşekkür ediyorum. İleride yapılacak işlerin öncüsü olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Gerçekleştiren tanıtım sunumunda; çeşitli birimlerden oluşan Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasların neler olduğu hakkında bilgi verildi.

Tanıtım sunumuna Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Dekanlar, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Tanıtım sunumu sınıf öğretmenliği öğrencilerinin ilkokul çocuklarına yönelik projelerinin gösterimi ile sona erdi.