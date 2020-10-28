Bayburt Üniversitesi Sporcuları, Kemankeşleri Oklarını Zafere Fırlattılar

Bayburt Üniversitesi Spor Kulübü Geleneksel Türk Okçuluğu sporcuları, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından 24 Ekim'de Tokat’ta düzenlenen 'Büyükler Türkiye Şampiyonası Sıralama Koşusu'na katıldı.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi kemankeşleri ilk defa katıldığı sıralama koşularında oklarını 24 Ekim’de Tokat’ta fırlattı. Dört erkek kemankeş ile sıralama koşularına katılan Bayburt Üniversitesi Spor Kulübü, Tokat Bölgesinde gerçekleştirilen etkinliklerde 48 sporcu arasında; 3, 10, 17 ve 18. sıralarda yer alarak büyük bir başarıya imza attılar. Türkiye genelinde ise 268 sporcu arasından 20, 74, 102 ve 104. sıralara yerleşen kemankeşlerden Ömer Faruk Aksoy turnuvada sergilediği üstün performansla 9 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Gerek alt yapı gerekse lojistik açıdan kendilerine desteklerini esirgemeyen Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve üniversite yöneticilerine sonsuz teşekkürlerini sunan Bayburt Üniversitesi kemankeşleri ve yetkilileri, tarihimizi ve geleneklerimizi yansıtan bu nadide sporda Bayburt ve Bayburt Üniversitesini hep üst sıralarda tutmak hedefiyle çalışmalarına devam edeceklerini ifade ettiler.

Rektör Coşkun ise bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdikleri gayretin yanında, spor alanında da söz sahibi olma hedefleri olduğunu kaydetti. Özellikle de bulunduğumuz coğrafi konum itibariyle geleneksel spor dallarını önemsediklerinin altını çizen Rektör Coşkun, Bayburt bölgesinde ilk defa tescillenerek resmi turnuva sıfatıyla etkinliklere katılan kulüp sporcularını elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti.