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Bayburt Üniversitesi Sanatsal Faaliyetlere Destek Vermeye Devam Ediyor

Bayburt Üniversitesi eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında kültürel ve sanatsal etkinliklere de destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, Bayburt Üniversitesi ile Trabzon Devlet Tiyatrosu iş birliğinde sahnelenen ‘Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor’ isimli oyun seyirci ile buluştu.

Bayburt Üniversitesi Sanatsal Faaliyetlere Destek Vermeye Devam Ediyor
29 Aralık 2021 Çarşamba 16:53

BAYBURTGÜNDEM-   Bayburt Üniversitesi ve Trabzon Devlet Tiyatrosu iş birliğinde sahnelenen ‘Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor’ isimli oyun yoğun ilgi gördü. Rumen yazar  Matei Visniec'in kaleme aldığı ve Ahmet Güngören'in çevirisini yaptığı oyunun yönetmenliği ise Murat Çidamlı tarafından yapıldı.

Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncularından Mustafa Ceyhun Gen, Ercan Kılıçarslan, Muhammet Aymaz ile Ahmet Birkan’in rol aldıkları oyunda, geçmişlerini hatırlamak ama aynı zamanda yeteneklerini de tekrar kanıtlamak isteyen üç eski palyaçonun hikâyesi anlatıldı.

Kültür Merkezinde yer alan Şehit Mustafa Karasakal Tiyatro Salonunda sahnelenen oyuna; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Yaman, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin, Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yaşar Erdoğan, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

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