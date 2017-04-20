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Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u yeniden atandı..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u yeniden atadı.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u yeniden atandı..
20 Nisan 2017 Perşembe 11:33

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklama şöyle;

Cumhurbaşkanlığı tarafından Rektör atamalarına ilişkin açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından;

-Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u,

-Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun’u,

-Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof Dr. Hüseyin Bağ’ı,  Atamışlardır.

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Etiketler; #Bayburt Üniversite rektör coçkun #rektör #selçuk coşkun #Bayburt #Cumhurbaşkanı
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