Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u yeniden atandı..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u yeniden atadı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklama şöyle;
Cumhurbaşkanlığı tarafından Rektör atamalarına ilişkin açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı.
Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından;
-Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u,
-Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun’u,
-Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof Dr. Hüseyin Bağ’ı, Atamışlardır.
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