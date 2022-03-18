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Bayburt Üniversitesi Öğrencilerinden Yöresel Oyuncak Sergisi

Bayburt Üniversitesi Elim Sende Öğrenci Topluluğu tarafından hazırlanan kültürel ve yöresel oyuncaklardan oluşan sergi Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezinde açıldı.

Bayburt Üniversitesi Öğrencilerinden Yöresel Oyuncak Sergisi
18 Mart 2022 Cuma 12:37

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi öğrencilerinin Materyal Tasarımı dersi kapsamında hazırladıkları ve yöresel oyuncaklardan oluşan sergi Bâbertî Külliyesi Kültür Merkezi sergi alanında açıldı. Doğal ahşap, tekstil ürünleri ve geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşturulan oyuncak sergisinde kültürel ve yöresel bebekler, dolgu oyuncaklar, kuklalar, müzik aletleri ve eğitici oyuncaklar yer alıyor.

Sergiyi ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, oyuncak sergisinin hazırlanmasında emeği geçen hocaları ve öğrencileri tebrik etti. Rektör Türkmen, "Elim Sende Öğrenci Topluluğu tarafından hazırlanan sergi, hocalarımızın desteği ile öğrencilerimizin tasarladıkları yöresel oyuncaklardan oluşuyor. Gelişimin her alanını desteklemesi açısından eğitici oyuncaklar, farklı yaş ve gelişim düzeyindeki tüm çocuklar için çok önemlidir. Geleceğin çocuk gelişimcileri olan öğrencilerimizin, kültürümüze bağlı kalmaları adına örnek sundukları bu serginin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Çocukları sanal dünyadan uzaklaştırarak zekalarını ve hayal güçlerini geliştiren sergi iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Etiketler; #BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
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