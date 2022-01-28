Bayburt Üniversitesi Öğrenci sayısını artırdı

Bayburt Üniversitesi her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni programlar açarak öğrenci sayısını artırmaya ve akademik yönüyle büyümeye devam ediyor.

BAYBURTGÜNDEM- Hem akademik yönü hem de fiziki imkânları ile gelişmeye devam eden Bayburt Üniversitesi, yeni dönemde öğrenci alımı yapacağı yeni programlarla bu hızlı büyümeyi sürdürüyor.

Mevcut akademik birimlere ilaveten yeni akademik dönemde bölgenin; sosyal, ekonomik, tarihi ve kültürel yapısına büyük katkılar sağlayabilecek öğrencilerin yetiştirileceği; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı Bayburt Üniversitesine kazandırıldı. Bu yönüyle Bayburt Üniversitesi misyonunda önemli yer edinen Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında ilk kez lisansüstü eğitim verilmeye başlanarak alana 2021-2022 Bahar Yarıyılında öğrenci alımı yapılacaktır. Ayrıca, bu alanda Bayburt Üniversitesi genişleyen kadrosuyla önümüzdeki dönemde doktora programını aktif hale getirecektir.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanına yapılacak yüksek lisans başvuruları, https://ubs.bayburt.edu.tr/Ogrenci/Ogr0207/Default.aspx bağlantısından elektronik ortamda yapılacaktır.