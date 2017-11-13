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Bayburt Üniversitesi'nden 'Patent' Başarısı

Akademinin yanı sıra sektöre katkı sunacak bilimsel faaliyetlerin de desteklendiği Bayburt Üniversitesi'nde, çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Mühendislik Fakültesi Hidrolik Bölümü, farklı işlevlerdeki 3 armatür bataryasının patentini aldı.

Bayburt Üniversitesi'nden 'Patent' Başarısı
13 Kasım 2017 Pazartesi 11:52

Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Uğur Serencam ve ekibi tarafından tasarlanan 3 farklı işlevdeki Armatür bataryası, Türk Patent Enstitüsü tarafından ‘tasarım’ alanında tescillendi. Su salınımı ve sarfiyatını asgari seviyelere indiren tasarımlar, sektörün yanı sıra sürdürülebilir kalkınmaya da destek sağlayacak. Verimlilik-dekoratiflik-işlevsellik ilkeleriyle tasarlanan bataryaların, suyun küresel probleme dönüştüğü bir ortamda, birçok kuruluşa ilham olacağı düşünülüyor.

ürün geliştirme ve patent süreci hakkında konuşan Serencam, Rektör Prof. Dr Selçuk Coşkun ve Dekan Prof. Dr. Hanefi Bayraktar'ın koşulsuz desteklerini hissettikleri süreçte ekip çalışmasının meyvesini topladıklarını, 2017 01110 numaralı patenti üniversiteye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Etiketler; #BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
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