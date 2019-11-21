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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLE BAYBURT OSB MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSi) çerçevesinde, bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, uygulama alanlarında ortak çalışmalar yaparak Bayburt Üniversitesi ile Bayburt Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasındaki işbirliğine katkıda bulunma amaçlı protokol, Vali Cüneyt Epcim ile Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından imzalandı.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLE BAYBURT OSB MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
21 Kasım 2019 Perşembe 13:53

Bayburt Valiliğinde imzalanan işbirliği protokolüne göre; tarafların teknolojik yenilik alanında Ar-Ge, inovasyon, tasarım, sistem entegrasyonu, dış ticaret, sertifikasyon gibi rekabeti güçlendirme faaliyetleri kapsamında ulusal ve uluslararası fon programlarına yönelik proje geliştirme ve yürütme konularında ortak çalışmalar yapabilecekleri belirtildi. Ayrıca bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kongre, sempozyum ve çalıştay gibi ortak etkinlikler düzenleyebilme; lisans öğrencilerinin Mesleki Uygulamalar, staj, bitirme projelerine yönelik işbirliği yapma ve Lisansüstü öğrencilerinin tez ve bilimsel proje çalışmalarında ortak hareket etme başlıklarında da mutabakata varıldı. Bayburt OSB personellerinin Bayburt Üniversitesi’nde lisansüstü araştırma, eğitim ve öğretim yapmak için başvurabilecekleri kaydedildi.

Rektör Coşkun, işbirliği protokolünün hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak Vali Epcim’e ve Bayburt OSB Müdürlüğüne teşekkür etti.

Protokol imza töreninde KÜSİ İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Murat Çolak ve Bayburt Organize Sanayi Bölge Müdürü Murat Türkoğlu da hazır bulundu.


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