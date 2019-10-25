 ﻿
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.
Arpalı Belediye Meclisi “Barış pınarı” harekatına destek amaçlı toplandı.
Bayburt türkülerinin gönüllü bekçilerinden biri olan ve de sadece kendi eserleri değil tüm Bayburt türkülerinin koruyucusu olarak öne çıkan Mustafa Ahıskalıoğlu, hayat mücadelesini “türkülerinize sahip çıkın” diyerek tamamlamıştı...
Trabzon Bayburtlular Dede Korkut derneği projeler için düğmeye bastı.
Vali Cüneyt Epcim, okul ve pansiyonlarda denetlemelerde bulundu.
Hemşerimiz Sivas Valisi Salih Ayhan’a Sivas 58 tv kanalında bir belgesel yapıldı.

Bayburt Üniversitesi, ‘Hayat Dolu’ Bâbertî Külliyesi’ne 480 Ağaç Daha Kazandırdı

‘Hayat Dolu Kampüsler’ vizyonunu 15 Temmuz Şehitleri anısına diktiği 250 ağacı künyelendirerek destekleyen Bayburt Üniversitesi, ‘Benim de Dikili Bir Ağacım Var’ sloganıyla akademik ve idari personeller ile onların aileleri adına Bâbertî Külliyesi’ne 480 ağacın daha dikimini gerçekleştirdi.

Bayburt Üniversitesi, ‘Hayat Dolu’ Bâbertî Külliyesi’ne 480 Ağaç Daha Kazandırdı
25 Ekim 2019 Cuma 11:59

Geleneksel ve modern hafıza arasında yaşayan bağlar kurmayı hedefleyen Bayburt Üniversitesi’nin dünyaya açılan yüzü olarak tasarlanan Bâbertî Külliyesi’ndeki mimari alanlara canlı bir ruh ve kimlik kazandırmak için başlatılan ağaç dikim hareketine akademik ve idari personellerinin katılımıyla devam edildi. Bayburt Üniversitesi iç paydaşlarının kurum felsefesine ortak olmasını sağlamak, kurumsal aidiyetlerini arttırmak, dayanışma kültürünü genişletmek ve geleceği inşa etmesi hedeflenen öğrencilere çevreci örnekler sunmak adına gerçekleşen etkinliğin ilk ayağında, 480 ağacın dikimi geniş katılımla yapıldı. Kendileri ve aileleri adına künyelenen ağaçları hep birlikte diken personeller, Bâbertî Külliyesi’ne kendilerinden bir şeyler bırakmanın ve bir ağaçta temsilen yaşıyor olmanın yoğun anlamını paylaştıklarını söylediler.

Kendi adına künyelenen ağacı dikerek etkinliği başlayan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, yaptığı açıklamada birlikte hareket etmenin, üretmenin, paylaşmanın ve geleceği şekillendirecek olan sürdürülebilir çevre bilincinin uygulamalı örneğini birlikte gösterdiklerini ifade etti. Kurumsal paydaşlığın sembolik bir göstergesi olan bu dayanışmacı etkinliğin tüm dünyada artan ayrışmacı söylemlere karşı bir mesaj olduğunu da belirten Coşkun, Bâbertî Külliyesi’nde doğada olma ve doğada kendinden bir şeyler bulma hissini diri tutan bir karakter oluştuğunu da sözlerine ekledi. Coşkun, geleceğe yatırım yapan üniversitelerin her türlü davranışla ve her alanda bunu göstermesi gerektiğini dile getirerek, dikilen ağaçların buradaki insanlarla birlikte büyüyeceğini ve gelişeceğini ifade etti. Etkinliğin bir sonraki ayağıda 11 Kasım’da öğrenciler için daha geniş bir alanda ağaç dikimi gerçekleştirecekleri müjdesini veren Coşkun, yaşları 5 ile 10 arasında değişen bu ağaçların bir geleneğin inşasında ilk adımlar olduğunu bildirdi.

Rektör Coşkun’un yanı sıra etkinliğe Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri, akademisyenler, idari amirler ve personeller ile aileler katıldı.

İlgili Galeriler
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Önceki Haber
Belediye başkanları güç birliği için ikinci toplantılarını gerçekleştirdi.
Sonraki Haber
Naim Coşkun’un Feryat adlı Klib’i yayınlandı.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.