Bayburt Üniversitesi Halterde Altın Madalya Hasadına Rekorlarla Devam Ediyor

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından 29-31 Temmuz tarihlerinde Osmaniye'de düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonasında yarışan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammet Şimşek, iki kategoride kırdığı toplam 4 Türkiye rekoru ile Bayburt Üniversitesine 2 altın madalya kazandırdı.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü adına yarışan öğrenci Muhammet Şimşek, 100 KG Benchpress ve 100 KG Powerlifting kategorilerinde şampiyon oldu. Öğr. Gör. Ömer Faruk Aksoy antrenörlüğünde yarışan şampiyon öğrenci Şimşek, Benchpress hareketinde 136 KG, Deadlift hareketinde 205 KG ve squat hareketinde 185 KG kaldıran Muhammed Şimşek, 4 Türkiye rekoru kırarak şampiyonaya damga vurdu.

Şampiyon öğrenci Şimşek ve Antrenör Aksoy'u kutlayan Rekrör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Türkiye Ferdi Gençler ve U 23 Halter Şampiyonasındaki madalya başarılarının ardından gelen rekorlu şampiyonluklar, Üniversitemizin halterde bir marka olduğu kanıtladı. Öğrencilerimiz, Gençlik ve Spor Kulübümüz çatısı altında kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir kariyer hedefine doğru emin adımlarla ilerliyorlar. Sporda kurumsallaşmanın meyvelerini topladığımız bu önemli şampiyonalar, bizim için verimli bir hasat mevsimi anlamını taşıyor" ifadelerini kullandı.

Şampiyon öğrenci Şimşek ise, Antrenörü Aksoy ve Rektör Türkmen'e teşekkür ederek, "Şampiyon olmak her sporcunun hayalidir. Hayalimi gerçekleştirmeme katkı sunan hocalarım ve Üniversitem sayesinde artık daha fazlasını isteme ve hayal etme motivasyonum var. Bu motivasyon en önemli itici güç olarak bana dayanak oluyor" dedi.