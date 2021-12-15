Bayburt Üniversitesi Ev Sahipliğinde Düzenlenen 'Kültür Akademisi' Etkinliklerinin Son Konferansına 27. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman Katıldı

Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Bayburt Şubesi ile İdeal Gençlik Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen ‘Kültür Akademisi’ düzenlenen son konferansla birlikte tamamlandı.

BAYBURTGÜNDEM- 22 Kasım-14 Aralık 2021 tarihlerinde Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kültür Akademisi konferanslarının son gününe konuşmacı olarak 27. Dönem TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda 48. Dönem MTTB Genel Başkanı İsmail Kahraman katıldı.

Programın başında, Kültür Akademisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan MTTB Bayburt Şubesi Başkanı Mehmet Asif Alan, etkinliklerin başından sonuna kadar gösterdikleri desteklerinden dolayı Rektör Türkmen ile ekibine ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Bâbertî Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen konferansta, 27. Dönem TBMM Başkanı Kahraman tarafından “1916 Yılından Günümüze Mili Türk Talebe Birliği ve Gençlik” konulu bir sunum gerçekleştirildi. 1916'da kurulan Milli Türk Talebe Birliği’nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olduğuna değinen 27. Dönem TBMM Başkanı Kahraman, Geleceğin Türkiye’sine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, bu kapsamda sivil toplum çalışmalarının önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bayburt’un milli ve manevi değerlere önem veren bir şehir olduğunu vurgulayarak hem Bayburt’ta hem de bu milli ve manevi değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hususunda her türlü desteği sunan Bayburt Üniversitesinde olmaktan dolayı da mutluluğunu ifade etti. Başta Rektör Türkmen olmak üzere, Kültür Akademisi programın düzenlenmesinde emeği geçen MTTB Bayburt İl teşkilatına ve destek sunanlara teşekkür etti.

Katılımcılara sertifikalarının da verildiği program, ödül takdimi ve toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi.

Konferansın ardından Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesini de ziyaret eden 27. Dönem TBMM Başkanı Kahraman, Dede Paşa Konferans Salonunda İlahiyat Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Programa; Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı Nasrullah Hacımüftüoğlu, dekanlar, müdürler, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.