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Bayburt Üniversitesi Akademisyenleri Yönetimindeki Bocce Milli Takımından Tarihi Başarı

Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda görevli akademisyenlerden Türkiye Bowling Bocce ve Dart Federasyonu (TBBDF) ile Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanı Doç. Dr. Mutlu Türkmen ve Antrenör Öğrt. Gör. Mehmet Yönal yönetimindeki Türk Milli Takımı, Dünya Erkekler ve Kadınlar Bocce (Volo) Şampiyonası’nda tarihi başarılara imza attı. Şampiyonada kadınlar dünya şampiyonu olurken erkekler ise dünya üçüncülüğü elde etti.

Bayburt Üniversitesi Akademisyenleri Yönetimindeki Bocce Milli Takımından Tarihi Başarı
27 Kasım 2019 Çarşamba 11:46

2-9 Kasım tarihleri arasında Mersin’de gerçekleşen Şampiyonada mücadele eden Kadın ve Erkek Milli Takımlarımız, birçok ülkenin yarıştığı müsabakalar sonunda Türkiye’ye ve Bayburt’a gurur yaşattı. Spor Yöneticiliği Bölümünde görevli TBBDF ve CBI Başkanı Doç. Dr. Türkmen, dünya şampiyonluğu ve üçüncülüğü derecelerini yorumlarken uzun süren bir emek süreci sonunda Bocce sporunun doğduğu ülkelerle rekabet edecek konuma geldiklerini ifade etti. Türkmen, bu tarihi derecelerin Türkiye’de henüz yeni bir spor olarak kabul edilen Boccenin gelişmesine katkı sunmasını beklediklerini söyledi. Türkmen, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Bayburt Üniversitesi BESYO’ya destek ve motivasyonlarından dolayı teşekkür etti.

Tarihi başarıya imza atan Türk Milli Takımı sporcuları ile birlikte TBBDF ve CBI Başkanı Doç. Dr. Türkmen ve Antrenör Öğr. Gör. Yönal’ı kutlayan Rektör Coşkun, bu başarının farklı şampiyonalarda sürdürüleceğine inandığını belirterek gelecekte Bayburt Üniversitesi’nden sporcuları da Bocce Milli Takımında görmek istediklerini dile getirdi.

Etiketler; #Bocce
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