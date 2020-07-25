Bayburt Üniversitesi Akademik Yükselişini Sürdürüyor

2008 yılında kurulan ve genç üniversiteler arasında yer alan Bayburt Üniversitesi, yaptığı başarılı çalışmalarıyla her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

Devlet üniversiteleri yayın performansı sıralamasında Türkiye’deki 108 üniversite arasında 52. sıraya yükselen Bayburt Üniversitesi, 2006-2008 yılları arasında kurulan 41 devlet üniversitesi arasında 19. sırada yer alarak başarılı yükselişini sürdürüyor.

Dünyanın en güvenilir veri tabanlarından biri olarak kabul edilen ‘Web Of Science’ verileri esas alınarak yapılan bir araştırmada, devlet yükseköğretim kurumları farklı göstergeler üzerinden sıralandı. Yapılan yayın performansı sıralamasında; Araştırma Üniversiteleri, Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması alanında pilot seçilen üniversiteler, Devlet Üniversiteleri, 1933-1987, 1992-1994, 2006-2008 ve 2010-2015 yılları arasında kurulan üniversiteler ve ülkemizin 7 bölgesinde yer alan üniversiteler şeklinde farklı kategorilerde değerlendirildi. Sıralama, üniversitelerin 2019 yılında ürettiği yayınların öğretim üyesi ve toplam öğretim elemanı başına düşen oran esas alınarak yapıldı.

Çok genç bir üniversite olmasına rağmen, ülkemizin köklü üniversiteleri ile yarışan Bayburt Üniversitesi, 108 devlet üniversitesinin yer aldığı yayın performansı değerlendirmesinde 52. sırada yer alırken; 2006-2008 yılları arasında kurulan 41 devlet üniversitesi arasında 19. sırada, Karadeniz Bölgesinde yer alan 18 üniversite arasında ise 12. sırada bulunuyor.

2019 yılında 125 indeksli yayın üreten Bayburt Üniversitesinde, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı oranı 0,73 iken toplam öğretim elemanı başına düşen yayın oran ise 0,29 olarak belirlendi.

