Bayburt Üniversitesi 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri Final Yaptı

Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen “5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri” yoğun geçen iki haftalık etkinliklerin ardından görkemli bir kapanış töreni ile sona erdi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesinin ve kentin tanıtımına önemli katkı sunan şenliklerde 80’in üzerinde etkinlik düzenlendi. 9 Mayıs’ta başlayan ve 14 gün boyunca devam eden şenlikler kapsamında; sportif faaliyetler, çalıştaylar, paneller, söyleşiler, yarışmalar, oyunlar, eğlenceler, sergiler, tiyatrolar ve belgeseller; bölgenin ekonomik yapısının sürdürülebilirliğine katkı sağlayan ulusal ve uluslararası sempozyumlar, sanat sergileri, arıcılık ve coğrafi işaret çalıştayları; ödüllü ses ve şiir yarışmaları, konserler ve ödül töreni gibi birçok aktivite düzenlendi.

Bilim kategorisinde onlarca bilim insanı misafir edildi

5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında bilim kategorisinde gerçekleştiren programlar, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız tarafından gerçekleştirilen “Dede Korkut’tan Ahmet Yesevi’ye Bizi Biz Yapan Ruh” ve Prof. Dr. Nazir Ahmad tarafından gerçekleştirilen “Genç Yetiştirmenin Zorlukları: Dijital Dünyada Gençleri Yetiştirmek” başlıklı konferanslarla başladı.

Kariyer Zirvesi 2022 etkinliğinde ise; Türkiye Ulusal Ajansı’ndan Damla Aydaş “Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı” hakkında konuşma gerçekleştirdi. “Hâkim ve Savcı Nasıl Olunur?” başlıklı etkinlikte ise Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ öğrencilerin sorularını cevapladı.

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin konuşmacı olduğu “Turkovac Aşı Çalışmaları” konferansı ve “Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile Kariyer” söyleşisi programları da bilim kategorisinde gerçekleştirilen önemli etkinliklerdendi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Sinan Bilgili, Digital Business Üniversitesinden Prof. Dr. Mikayil Kılıç ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven’in yer aldığı ISABMER; Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Akengin, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seçkin Özmen, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Yurdigül ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmed Kavukçu’nun ve daha onlarca akademisyenin yer aldığı UKSANİL sempozyumları da yoğun katılımla gerçekleşti.

Bayburt Üniversitesi önceki dönem rektörü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un moderatörlüğünü yaptığı “Tarih ve Dil” temalı panelde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Osman Kurt ve Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan misafir edildi.

“Imaginary Matematik Sergisi”, KUDAKA Projesi kapsamında desteklenen “Coğrafi İşaret İle Bayburt Gelişiyor” eğitimi ve “Kırsal Kalkınmada Arıcılık” çalıştayı, “Sağlık Bilimleri Proje Şenliği”, “Deneylerle Öğreniyoruz Bilim Şenliği”, “Model Uçak Yarışması”, “Dijitalleşen Dünyayı Doğru Algılamak” isimli münazara da bilim kategorisinde gerçekleştirilen programlar arasında yer aldı.

Kültür ve Sanat kategorileri de ilgiyle takip edildi

5. Uluslararası Öğrenci Şenliği, BAYÜ Şiir Okuma yarışması, 5. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibi tarafından oynanan Dede Korkut Söylencesi Tiyatro oyunu, mevlit programı, Üni FM Asr-ı Temaşa tiyatrosu, Mehmet Tahir İkiler tarafından gerçekleştirilen tek kişilik tiyatro performansı da katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülleri de Sahiplerini Buldu

5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülü bu yıl 4 isme verildi. Avrupa’dan yılın müzesi ödülü kazanarak, Bayburt’a çok büyük katkılar sunan Baksı Müzesi ile Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin kurucuları ödüle layık görüldü. Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın sanat ödülü, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz’un kültür ödülü aldığı programda, iki değerli isim de bilim ve spor dalında ödül aldı.

Ödüller kapsamında; Turkovac aşısının geliştirilmesi aşamasında yapmış olduğu başarılı çalışmalar dolayısıyla Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye bilim ödülü; dünya ve Avrupa’da alınan madalyalarla Türkiye’de cimnastik sporuna yapmış olduğu önemli katkılar dolayısıyla ise Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’e spor ödülü takdim edildi.

Spor Etkinlikleri yoğun katılımlı olarak gerçekleşti

Futbol, voleybol, basketbol ve futsal maçları, bocce petank şampiyonası, Geleneksel Türk Okçuluk ve Mas Güreşi müsabakaları, atletizm, masa tenisi, atlı cirit etkinlikleri gibi 13 farklı kategoride gerçekleştirilen turnuvalara katılım oldukça yoğun oldu. Gerçekleştirilen müsabakalar Spor Turnuvaları Ödül Töreni ile son buldu.

Konserler nefes kesti

Birbirinden ünlü isimlerin dinleyici ile buluştuğu konserler nefes kesti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Atatürk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tasavvuf Korusu, Murat Kekilli, Ferah Zeydan, Ali Baran, Grup Arpej ve BAYÜ Personel ve Öğrenci Korosu konserlerinde dinleyenler doyasıya eğlendi.

Şenlikler kapsamında mezuniyet programları da düzenlendi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt İl Jandarma Komutanı Jan. Albay Ramazan Yiğit, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Mahir Kadakal, Genel Sekreterimiz Nazmi Karabulut, Rektör Danışmanımız Doç. Dr. Murat Kul, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve aileleri ile basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen genel mezuniyet programının akabinde akademik birimlerin mezuniyet törenleri ayrı ayrı yapıldı.

Şenlikler Kapanış Töreni ve Kokteyl ile sona erdi

Şenliklerin son etkinlikleri ise kapanış programı ve ardından gerçekleştirilen kapanış kokteyli oldu.

Kültür Merkezi Mustafa Karasakal Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen kapanış tören ve kokteyli Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ve Prof. Dr. Mahir Kadakal, Basın Mensupları, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, çok sayıda akademisyen, İstikbal Mobilya Adına Fatih Yumak, Gaziantep Sofrası Adına Veysel Dizman, Bayburt Uçar Turizm Adına Kürşat Saka, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Adına Murat Okutmuş, Aras Kargo Adına Abdullah Müftüoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Şenliklerin kapanış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen gerçekleştirilen programların ülkemize, bölgemize ve şehrimize hayırlı olması temennisinde bulundu. Düzenlenen şenliklerin dört ana başlıkla gerçekleştirildiğinin altını çizerek salgından dolayı kesintiye uğrayan şenliklerin iki senenin akabinde geniş katılımlı olarak yapıldığını vurguladı. Şenliklerin yaklaşık iki haftalık bir sürede tamamlandığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Türkmen, “5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri’ni, öğrencilerimizin memnuniyetleri ve sürece bizzat katılımıyla yaptık. Şenliklerimizi şehrimiz için de bir marka değer oluşturacak biçimde ön plana çıkarmaya gayret ettik. İçinde kültür, spor, sanat aktivitelerinin yanında bilimsel çalışmaların da yer aldığı bahar şenliğimizi mezuniyet programlarımızla nihayete erdirdik. Etkinliklerin bu kadar kısa sürede olgunlaşmasında emek sarf eden çalışma arkadaşlarıma, etkinlikleri finansal olarak destekleyen sponsor firmalarımıza, etkinliklerin düzenlenmesinde destek olan paydaşlarımıza, katılım sağlayan tüm misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Kapanış programının ardından kapanış kokteyli yapılarak 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor şenlikleri tamamlandı.