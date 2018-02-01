Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ülkenin yeni nüfusunu iller itibariyle açıkladı.

Bayburt’un yeni nüfusu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ülkenin yeni nüfusunu iller itibariyle açıkladı. Yeni nüfusun 80 milyon 810 bin 525 kişi olarak açıklandığı Türkiye’de Bayburt ise 80 bin 417 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu. 2016 yılı sayımıyla Türkiye'nin en hızlı nüfus artışını gerçekleştirerek 90 bin 154’e ulaşan Bayburt, 2017 sayımı ile de en hızlı nüfus kaybına imza attı.

Vekil sayısı tekrar düştü

Açıklanan son nüfusa göre Bayburt'un vekil sayısı 2'den 1'e düştü. Anayasaya değişikliği ile vekil sayısının 600'e yükseldiği yeni sistemde, 2018 yılı içinde erken seçim söz konusu olursa Bayburt, 1 vekille temsil edilecek. ADNKS verilerine göre Bayburt, ikinci vekil sayısını 767 kişiyle kaybetti.

BAYBURT

2017 nüfusu: 80.417

2016 nüfusu: 90.154

Değişim(%): -10,80

2017 sıralaması: 81

2016 sıralaması: 80