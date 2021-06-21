Bayburt'un İl oluşunun 32.Yılı.

32 Yıl Önce “Bu Gün” Bayburt’un İl oluşunu Kutlamıştık.. 21.06.1989 tarihinde 3578 sayılı yasa ile il statüsüne kavuşturulan Bayburt, Türkiye’nin 69’uncu vilayeti oldu.

BAYBURTGÜNDEM HABER- 21.06.1989 tarihinde 3578 sayılı yasa ile il statüsüne kavuşturulan Bayburt, Türkiye’nin 69’uncu vilayeti oldu.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’dan gelmişti. Dönemin Başbakan’ı olan Özal ve Dönemin İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalanın , tam 62 yıl süren mücadeleye son vererek, Bayburt'un 21.06.1989 tarihinde 3578 sayılı yasa ile il statüsüne kavuşmasının mimarları olmuşlardı.

“Tarih ve kültür şehri Bayburt 1888’de sancak beyliğinden kaza yönetimine dönüştürülmüş ve Erzurum iline bağlanmış. 1927 yılından itibaren idari yönetim olarak Erzurum’dan ayrılarak Gümüşhane’ye bağlanmış.

Daha sonraki yıllarda Bayburt’tan oluşturulan heyetler İsmet İnönü, Adnan Menderes ve Celal Bayar’a giderek il olma arzularını ifade etmişlerdir. Aradan çok zaman geçmiş çocuklar büyümüş, gençler yaşlanmış, yaşlılar vilayet özlemini biz torunlarına anlatarak bu hayattan göçtüler.

Yıllar hızla geçmiş 1989 yılı Bayburt’un kara talihinin güldüğü yıl olmuş. O günlerde yöneticilerimiz Başbakanımız Sayın Turgut Özal başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız hemşehrimiz Bedrettin Dalan, milletvekilimiz Ülkü Gökalp Güney hemşerilerimizin gayretleriyle Bayburt’un kara talihi o gün gülmüştü.

21 Haziran 1989 tarih ve 3578 sayılı yasa ile artık Bayburt il oldu. O gün Bayburt sokaklarında yürekten coşan insanların özlemleri son bulmuş ve Bayburt artık vilayet olmanın mutluluğunu yaşıyordu. O günkü Başbakanımız Turgut Özal, beraberindeki bakanlar ve milletvekillerinden oluşan heyetle Bayburt’a geldiklerinde büyük bir sevinç tufanı oluşmuştu. O gün Bayburt’ta bir heyecan vardı.