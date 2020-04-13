Bayburt, Türkiye'ye örnek oldu

Kovid-19 ile mücadele tüm hızıyla sürerken bu süreçte Bayburtlular davranışlarıyla tüm Türkiye'ye örnek oldu.

Hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak için 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Bayburt'ta yasak olmamasına rağmen vatandaşlar sokağa çıkmayarak örnek bir davranış sergiledi.

Bayburtluların Türkiye gündemine oturan bu örnek davranışıyla ilgili teşekkür mesajı yayınlayan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından Bayburt Belediyesi olarak halka bu yasağa gönüllü olarak uymaları çağrısında bulunduklarını söyleyerek, "Bu çağrımız hemşehrilerimiz tarafından karşılık buldu ve sokağa çıkmadılar. Bu davranışlarıyla Türkiye'de örnek oldular.

Bir süre daha dişimizi sıkacağız ve inşallah bu sıkıntılı süreci en iyi şekilde atlatacağız. Bayburt'umuzun sokaklarında neşeyle hep beraber dolaşacağımız günler çok yakın. Yeter ki Kovid-19'un önüne gecme adına en etkili yöntemlerden olan evde kalma kuralına uyalım ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Evde hayat var.

Bu vesile ile Bayburt Valimiz Sayın Cüneyt Epcim başkanlığındaki İl Hıfzı Sıhha ve Pandemi Kurulu'na şehrimizdeki süreci başarılı bir şekilde yönettikleri için teşekkür ediyorum. Bu süreçte başarılı çalışmalara imza atan Belediyemiz ekiplerine, jandarma ve emniyet güçlerimize, Vefa Destek Gruplarımıza, büyük gayret sarf eden sağlık çalışanlarımıza, muhtarlarımıza ve emeğini ortaya koyan tüm görevlilere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.



