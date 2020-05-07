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Bayburt ,TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Bayburt’ta TOKİ tarafından inşa edilecek sosyal konut projesi kura çekilişi ne zaman? işte detaylar…

Bayburt ,TOKİ kura çekilişi ne zaman?
07 Mayıs 2020 Perşembe 00:25

Başvuruları 15 Ocak 2020 tarihinde sona eren 100 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Bayburt’ta toplam 300 konut inşa edilecek.

2+1 brüt 75 ila 85 metrekare ve 3+1 brüt 100 metrekare olarak inşa edilecek olan sosyal konut projesine Bayburt’ta binlerce başvuru içerisinden yapılan değerlendirmeler sonucunda 1.377 müracaat kuraya girmeye hak kazandı.

Bayburt’ta kaç konut inşa edilecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesinde düzenlenecek olan TOKİ 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Bayburt’ta 2+1 olarak 210 konut, 3+1 olarak 90 konut olmak üzere toplam 300 konut inşa edilecek.

Bayburt ,TOKİ kura çekilişi ne zaman?

TOKİ’nin Bayburt çekilişleri 18 Haziran 2020 Perşembe günü gerçekleşecek. Çekiliş saat 15:00’de internetten canlı yayınlanacak.

TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

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