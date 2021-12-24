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Bayburt Tarım kredi,82 kalemde yüzde 30'lara varan indirim yaptı

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, döviz kurlarındaki düşüşten sonra 82 temel gıda maddesinde yüzde 30'a varan indirimler yaptıklarını açıkladı.

Bayburt Tarım kredi,82 kalemde yüzde 30'lara varan indirim yaptı
24 Aralık 2021 Cuma 17:33

BAYBURTGÜNDEM-     Göreve geldiği günden itibaren başarılı çalışmalara imza atan ve kooperatif marketçiliğini kalitesini her geçen gün artıran Bayburtlu Genel Müdür Bayram Ali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası düşen döviz kurlarının ardından 82 üründe yüzde 30'a varan indirimler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kasım ayında 571. Şubeyi Bayburt'ta açan Genel Müdür Yıldırım, son üç ayda yaşanan fiyat artışlarını ürünlere yansıtmamaya çalıştıklarını ve bu anlamda sektörde bir regülasyon görevi üstlendiklerini belirterek, döviz kurlarındaki düşüş sonrası da sektöre öncülük ederek, indirimleri etiketlere yansıttıklarını söyledi.

82 üründe yüzde 30'a varanda indirimlerin, tüketicilerin mutfağına taşıdığı en temel maddeler olduğunu belirten Genel Müdür Yıldırım, "Un, makarna, ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, çocuk bezi, deterjana kadar 82 üründe indirim yaptık.

Bugün de süt ürünlerinde 30 kalemde indirim yaptık. Bunların tamamı tüketicilerimizin en çok ihtiyaç duyduğu ve en çok para ödediği ürünlerdi" dedi.

" Yıldırım, ürünlerdeki fiyat düşüşlerinin devam edeceğini ve kooperatif marketlerin vatandaşın her zaman yanında olacağını, en kaliteli ürünleri en ucuza sağlayacakları yerler olduğunu belirtti.

Kooperatif marketlerinin sektörde öncü olduğunu ve diğer marketlerin kendilerini takip ettiğini belirterek, düşüşlere öncülük ettiklerini ve indirimlerin diğer marketlere yansımasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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