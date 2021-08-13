Bayburt Tarihiadlı eser okuyucu ile buluştu.

Bayburt tarihine yönelik bir kitap daha okuyucuyla buluştu. Gülcan Memiş’in ‘Bayburt Tarihi: Tarih, Kültür, Yer Adları’ adlı yüksek lisans tezi çalışması kitaplaştı.

BAYBURTGÜNDEM- Grafiker yayınlarından okuyucuyla buluşan eser 392 sayfadan oluşuyor. Eserde; Türk Hakimiyetine Giriş, Mescitler, Medreseler, Zaviyeler, Türbeler, Çeşmeler, Kaleler, Bayburt Yer Adları, Hanlar, Köprüler, Hamamlar, Mezar Taşları, Mahalle Adları gibi başlıklar bulunuyor. Kitap, online kitap satışı yapan tüm adreslerden temin edilebiliyor.

“İpek Yolu güzergâhı üzerinde yer alan Bayburt, tarih öncesi dönemlerden itibaren pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bunlardan biri de Selçuklu- Osmanlı çizgisinde gelişen Türk medeniyetidir. XI. Yüzyıldan itibaren Türk akınlarının yoğun bir şekilde gerçekleştiği Bayburt ve çevresi, 1071 Malazgirt Zaferi’nin ardından Türk Tarih ve Medeniyetinin kökleştiği ata yadigârı bir şehir olmuştur.

Zira, halen Bayburt’ta var olan cami, medrese, türbe, kümbet, kale, köprü gibi maddi kültür unsurları, Türk-İslam Medeniyetinin canlı şahitleri olarak varlıklarını korumaktadır. Kültürel mirası günümüze aktaran bir diğer unsur ise yer adlarıdır. Bu bakımdan Bayburt’taki yer adları da tarihi ve kültürel bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, hem yüzyıllar boyunca değişmeden günümüze ulaşan hem de Türkçe olmadığı için değiştirilen pek çok yer adının Türk Tarihi ve Kültürü açısından önemi vurgulanmıştır.

Bu eser, tarih öncesi dönemlerden başlanarak, Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar uzanan tarihi ve kültürel süreci ele alması bakımından Bayburt’un, Anadolu şehir tarihi içindeki yerinin tespit edilmesine, Türk ve dünya tarihindeki yeri ve öneminin daha iyi aydınlatılmasına katkı sunacaktır.”

YAZAR: Gülcan Memiş, 1979 yılında gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Hollanda’da doğdu. İlk, orta ve lise öğretimini Sakarya’da tamamlayıp, 1999 yılında Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü’ne girmeye hak kazandı ve bu bölümden mezun oldu. 2003-2004 eğitim-öğretim yılında Sakarya Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Tarih Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamladı.

Mezuniyeti sonrasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptı. 2012 yılında Sakarya Üniversitesi Yeniçağ Bilim Dalında Yüksek Lisans’a başladı. Bayburt Tarihi (Tarih, Kültür, Yer Adları) adlı çalışmasını 2018 yılında tez olarak sundu. Sakarya Üniversitesi Tarih Anabilim Dalında 2018 yılında başladığı doktor eğitimine devam edip, akademik çalışmalarını sürdürmektedir.



