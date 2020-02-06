BAYBURT'TAN İDLİB'E YARDIM ELİ

İHH Bayburt temsilciliği öncülüğünde Seyyit Yakup İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin katkılarıyla toplanan yardımlar düzenlenen törenle İdlib'e uğurlandı.

"Burada bir hayır için toplandık. Bayburt'tan İdlib'e uzanacak olan yardım elini burada görüyoruz. Emeği geçenleri yürekten kutluyoruz “ açıklamasını yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci;

“ Bayburt halkı her zaman olduğu gibi yardım konusunda elinden geleni yaptı. Ben başta İHH olmak üzere Seyyit Yakup Derneği ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Allah yaptığınız yardımları kabul eylesin diyorum."

Konuşmaların ardından tırlar dualarla İdlib'e uğurlandı.

Törene Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezcinin yanı sıra siyasi il başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı