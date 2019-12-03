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Bayburt'tan İdlib'e insani yardım

İHH Bayburt temsilciliğinin organize ettiği yardım tırı İdlib’e doğru yola çıktı.

Bayburt'tan İdlib'e insani yardım
03 Aralık 2019 Salı 13:25

İHH Bayburt temsilciliği tarafından toplanan 2 Tır  dolusu yardım malzemesi ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yola çıktı.

Un ve Kışlık Giysiden oluşan 2tır dolusu yardımın malzemesinin gönderilmesi esnasında yapılan törende konuşan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, İHH ve Bayburt halkına teşekkür etti ve benzer çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu.

Uğurlama törenine, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İlhami Polat, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.


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