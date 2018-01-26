Bayburt'ta yüzlerce vatandaş Mehmetçiğe destek için yürüdü

Bayburt’ta yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'En büyük asker bizim asker' sloganları ile tekbirler getirerek yürüyüp, Afrin operasyonuna destek verdi.

Bayburt Şehit Aileleri Dayanışma Derneği (ŞADDER) tarafından 'Zeytin Dalı Operasyonu'na destek yürüyüşü düzenlendi. Cuma Namazının ardından Cumhuriyet Caddesi’nde toplanan toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti.

Cadde boyunca 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'En büyük asker bizim asker' sloganları ve tekbirler getirerek ilerleyen vatandaşlar cadde üzerinde bulunan askerlik şubesi önünde toplandı.

Burada operasyondaki Mehmetçikler için dua eden kalabalık tekrar sloganlar atarak dağıldı. Yürüyüşe çok sayıda sivil toplum örgütünün yanı sıra siyasi partiler ve vatandaşlar katılarak destek verdi.