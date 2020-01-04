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Bayburt'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bayburt'ta akşam saatlerinde başlayan ve hızını artıran kar ve tipi, adeta hayatı felç etti.

Bayburt'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
04 Ocak 2020 Cumartesi 13:06

Yüksek kesimlerde görülen tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda mahsur kaldı. Erzurum-Bayburt Karayolu Kop Dağı mevkiinde yolda seyir halindeki araçlara kontrollü geçişe müsade ediliyor.

Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli 5 ekip ile tuzlama ve temizleme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek sürücülerin daha dikkatli seyir ve sürüş yapmalarını ,çalışan ekiplere de yardımcı olmalarını beklediklerini belirtti.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının Bayburt, ve çevresinde etkili olacağını bildirerek, özellikle gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

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Bayburt'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
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