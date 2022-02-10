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Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı!

Bayburt'ta polisin yaptığı narkotik operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı!
10 Şubat 2022 Perşembe 11:20

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonla T.B.ve M.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet hassas terazi ile metamfetamin ve esrar maddeleriele geçirildi. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen iki şahıs tutuklandı.

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