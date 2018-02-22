BAYBURT'TA UNUTULMAZ 21 ŞUBAT GECESİ

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı etkinleri Esat Kabaklı konseri ile son erdi.

Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen konsere Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Vali Yardımcıları Tamer Kılıç ve Mutlu Almalı, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, kurum müdürleri Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, siyasi parti temsilcileri, il dışında bulunan Bayburt derneklerinin temsilcileri, vatandaşlar ve Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri katıldı.

Naci Ahıskaloğlu’nun sunumuyla gerçekleşen etkinlikte konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan Kurtuluşun 100.yılını idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek 3 gün süren etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bayburt Anadolu’da Türk Tarihi Kadar Kadimdir

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise konuşmasında ‘’Şunu bilelim ki bu aziz şehir, bu Anadolu’nun en küçüğü sayılan, sayıca en küçüğü olan ama keyfiyet olarak en büyüklerinden olan Bayburt, Anadolu’da Türk tarihi kadar eski, Türk tarihi kadar kadimdir. M.Ö 200 ler de Saka Türklerine başkentlik yapmış bir şehirdir. Ve bu şehir Anadolu’da 4 tane büyük ana sütun Türk yerleşkesi sayıldığında bunlardan biri Bayburt, biri Harput, biri Kerkük, biri Ahlât’tır. Bu anlamda bulunduğumuz şehir bizler için önemlidir. Tarihinin hiçbir döneminde din ve vatan düşmanının çıkmadığı, çıkmayacağı ateistin olmadığı bir şehrin adıdır.’’

Şehirlerin Hafızaları Vardır

‘’Milletlerin olduğu gibi, insanların olduğu gibi şehirlerinde hafızası vardır. Bayburt’umuzun hafızasına baktığımızda Allah’a çok şükür, sonsuz şükürler olsun ki bu şehrin hafızası iyiliklerle dolu. Güzelliklerle dolu. Alplerle, erenlerle, alperenlerle, derviş gazilerle doludur. Bu şehrin hafızasında Mekke’de tebliğ edilen Medine’de tesis edilen ulvi vahyin önderi Hz. Peygamber Efendimizin yol arkadaşı Abdulvehhab sahabi vardır. Abdulvahap sahabi hayat nuru mehtabı/ Halkı İslam’a tabi/ Dindar halkın Bayburt’um/ diye şiirleşmiş Abdulvehhab Gazimiz vardır. Bu şehrin hafızasında Türk edebiyatının bütün ürünlerini terazinin bir kefesine Dede Korkut’u diğer kefesine koyduğunuzda Dede Korkut ağır gelir diyen edebiyatçı Fuat Köprülü’nün ifadesiyle Dede Korkut’umuz vardır. Bu şehrin hafızası İrşadi Babalarla, Ağlar Babalarla, Hicranilerle, Dede Paşalarla, Zihnilerle, Celalilerle, Kıvır Zıvır Mehmet Efendilerle, Hacı Şaban Efendilerle, Şaşkunilerle doludur. ‘’ İfadelerini kullandı.

Bayburt’ta Yaşanan Ermeni Mezalimi

Konuşmasında Bayburt’ta yaşanan Ermeni mezaliminden de bahseden eden Başkan Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Milli kurtuluş savaşının kazanılmasında en önemli savunma yeri olan Kop Savunmasından sonra Anadolu’da olduğu gibi aziz şehrimiz Bayburt’ta Ruslarla birlikte Ermenilerin işgaline uğramıştır. Milletin sadık tebası olarak bilinen Ermeniler o güne kadar adı öyle bilinen Ermeniler Biz biliriz ki fıtrat değişmez onların fıtratı da değişmedi. Gücü ellerine aldıkları gün Bayburt’un başta o günkü belediye başkanı Hafız Süleyman Efendi’yi şehit etmişlerdir. Bununla yetinmeyip Yukarı Kırzı Köyünde 16 tane annemiz 50 metrelik kuyulara adeta Firdevs Cenneti’ne atlarcasına atlayarak şehadet şerbetini içmiştir. Taş mağazalar, Bayburtlu esnaf dedelerimizin, babalarımızın, amcalarımızın yakıldığı yerdir. Hepimiz büyüklerimizden dinlemişizdir. Aylarca et kokusunun oralardan yayıldığını duymuşuzdur. Yine BAYBURT Merkez’de Cumhuriyet Otelinin olduğu yerde kadınlarımız kendilerini Çoruh Nehri’ne atarak gökteki melekût âlemindeki melekleri imrendirecek tarihte eşine rastlanmayacak bir hareketi sergilemişlerdir. İstiklal şairimiz Mehmet Akif diyordu ya /Asımın nesli diyordum nesilmiş gerçek /Çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek.’’

Bayburt Özlenecek Bir Şehir Olma Yolunda

‘’O günkü Bayburt Zihni’nin ifadesiyle yurdu terk edilmiş bir Bayburt’tu, camların şikest olup meylerin döküldüğü bir Bayburt’tu, sakilerin meclisi terk ettiği bir Bayburt’tu, bülbüllerin kan ağladığı, sümbüllerin perişan olduğu bir Bayburt’tu. Bu Bayburt’un yerine bugün sümbüllerin perişan olmadığı, bülbüllerin kan ağlamadığı, Şeyda bülbülün terk etmediği bir Bayburt’u sizlere hazırlamak, sizlere sunmak, bu Bayburt’u oluşturmak da bizim olmazsa olmaz vazifelerimizdendir. Bu anlamda Sayın Maliye Bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz şehir inşallah başka yerlerde görüp imrendiğimiz, özlediğimiz şehirlerden daha güzel, daha iyi bir şehir olma yolundadır. Bu anlamda Maliye Bakanımıza Sayın Naci Ağbal Bey’e çok çok teşekkür ediyorum.’’

Zeytin Dalı Harekâtı

‘’ Bugün Afrin’de Zeytin Dalı Harekâtını yapan kahraman ordumuz bize şunu gösterdi ki büyük Türk milleti kahraman ordusuyla aynı şeyleri düşündüğü zaman, bir ve beraber olduğu zaman dün Çanakkale’de emperyal güçlere Çanakkale geçilmez dedirtti. Bugün de güneydoğu sınırımızda PKK’ya PYD’ye, DAEŞ’’e, FETÖ’ye ve onların besleyicilerine, onların hamilerine, onların ağa babalarına geçit vermeyeceğini bir daha ispat etti.’’

Sayın Cumhurbaşkanımıza Şükranlarımızı Sunuyoruz

‘’Sayın Cumhurbaşkanımız sana teşekkürlerimizi, şükranlarımızı arz ediyoruz. Sen ki bu duyguları bize yaşattın. Çanakkale’deki, milli kurtuluş savaşındaki kahramanlığı gösteren ecdadın torunları olarak bugün de aynı kahramanlıkları göstereceğimizi tarihe ispat ettiniz. Tarihin altın sayfalarına yazdırdınız. Ve dediniz ki ‘’Bırakınız Pyd’sini, Pkk’sını, Deaş’ını , Fetö’sünü gazeteci müsvetteleriyle orada olanlar, silahlarıyla orada olanlar topunuz gelseniz Osmanlı’nın tokadını yiyeceksiniz. Buna inancımız tamdır. Bayburt Ak Partilisiyle, Milliyetçi Hareket Partilisiyle, CHP’lisiyle, Saadet Partilisiyle, bütün partilileriyle söz konusu vatan oluca hiç birimiz birbirimizden bir adım geri kalmadan hep birlikte yanında olacağız.’’

Şehitlere Rahmet

Bu vesile ile bize bugünleri yaşatan, milli kurtuluş günlerini, şehrimizin kurtuluşunu yaşatan kahraman ecdadın şehitlerini rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Onların huzurlarında eğiliyorum. Kahraman gazilerimizide aynı duygularla saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum.

Emeği Geçenlere Teşekkür

Bayburt olarak dün olduğu gibi bugünde dimdik ayaktayız. Biz Bayburt Belediyesi ve Bayburt Valiliği olarak 100. yıl etkinliklerimizi 3 gün boyunca sürdürdük. Bugün Esat Kabaklı Bey’in sizlere sunacağı kahramanlık türküleriyle nihayet bulacak. Bu programın bu kadar coşkulu yaşatılmasında emeği ve desteği olan başta Sayın Valimiz olmak üzere, diğer kamu kurumlarımıza, emniyet güçlerimize, polisimize, askerlerimize, polis okulumuzun kahraman delikanlılarına çok çok teşekkür ediyorum. Ve Bayburt Belediyemizin bütün çalışanlarına Belediye Başkan Yardımcım Nesimuttin Bey’in şahsında tebrik ediyorum onlara da teşekkür ediyorum. İstanbul’dan, Ankara’dan Türkiye’mizin çok değişik illerinden kurtuluş etkinliklerimizde bizi yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimi kutluyorum. Ve aziz Bayburt halkı 3 gün boyunca bizleri yalnız bırakmadınız. Bugün Cumhuriyet Caddesi’nde, dün Kop Dağları’nda hep bizimle oldunuz. Size çok çok teşekkür ediyorum.

Kum Sanatı Gösterisi Beğeni Topladı

Başkan Memiş’in konuşmasının ardından sahne alan Kum Sanatçısı Ömer Faruk Elmas’ın Zeytin Dalı Harekâtı, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve 21 Şubat temalı kum sanatı gösterisi büyük beğeni topladı.

Esat Kabaklı’dan Muhteşem Konser

Kum sanatı gösterisinin ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Esat Kabaklı söylediği bir birinden güzel kahramanlık türküleriyle Bayburtlulara unutulmaz bir gece yaşatırken Bayburtlularda Kabaklı’nın seslendirdiği tüm türkülere eşlik ettiler. Esat Kabaklı’nın en beğenilen eserlerini seslendirdiği konserin ardından gece Vali Pehlivan ve Başkan Memiş’in günün anısına kendisine plaket takdim etmesiyle sona erdi.