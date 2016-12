BAYBURT'TA TOPLU AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİ

Yıldırım, valilik önünde gerçekleştirilen toplu açılış ve temel atma töreninde vatandaşlara hitap etti.Bayburt'u, 'Anadolu'nun kalesi, yaylası, bir muhabbet deryası' olarak nitelendiren Yıldırım, "Bayburt, Türklerin Anadolu'daki ilk duraklarından biridir. Duduzar Dağı'nda yatan Abdulvehap Gazi'nin şehridir. Düşman işgaline karşı Kop Dağı'nda aslanlar gibi duran yiğitlerin şehridir. Bayburt, şehit kanlarıyla istiklaline kavuşmuş bir şehrimizdir." diye konuştu.Bayburt'un gönüllerinde çok ayrı, çok müstesna bir yeri olduğunu ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:"2011 seçimlerinde kurucu genel başkanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yola çıkarken ilk mitingini Bayburt'ta yaptı. Buradan, Bayburt'tan 'Haydi Bismillah' diyerek yola çıktık. Büyük dönüşümün meşalesi ilk defa Bayburt'ta yakıldı. Bayburt, cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhurbaşkanımızı, ülke sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadı. Yüzde 80 oyla cumhurbaşkanını seçtiniz. Bayburt, AK Parti'ye kurulduğu ilk günden itibaren en güçlü desteği verdi, vermeye devam ediyorsunuz."Başbakan Yıldırım, törenin yapıldığı alandaki binada, "Mademki Bayburtluyuğ, başkanlığı istürük." ifadelerinin yer aldığı pankartı okuduktan sonra "İstürük mü?" diye sorarak, "Gadan alam, Bayburt. Bayburt bizi anladı, biz Bayburt'u anladık. Her zaman olduğu gibi sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Bayburt'a 1 Kasım seçiminden önce geldiğini anımsatan Yıldırım, "Bayburt'a dedim ki 'Naci Bey'e sahap olunuz, Şahap'a sahap olun, siz sahap oldunuz." dedi.Yıldırım, alandaki vatandaşların, "Bayburt sizinle gurur duyuyor." sözleri üzerine, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz." karşılığını verdi.- "Parayı Bayburtlu'ya emanet ettim"Maliye Bakanlığını Naci Ağbal'ın yürüttüğünü anımsatan Yıldırım, "Naci Bey, Maliye Bakanımız, paranın başında. Türkiye'nin hazinesinin başında bir Bayburtlu var, parayı Bayburtlu'ya emanet ettim." şeklinde konuştu.Başbakan Yıldırım, Bayburt'a elleri boş gelmediklerini, toplam maliyeti 270 milyon olan, 17 tesisin açılışını gerçekleştireceklerini, 17 tane de yeni tesisin temelini atacaklarını bildirdi.- "Bayburt'a 14 yılda 3 milyar liralık yatırım yaptık"Türkiye'nin, 81 vilayetini 14 yılda yeni baştan inşa ettiklerini anlatan Yıldırım, Bayburt'a geçtiğimiz 14 yılda 3 milyar liralık yatırım yaptıklarına dikkati çekti.Binali Yıldırım, Bayburt'ta devam eden projelerin tutarının da 1 milyar lira olduğunu söyledi. Şehre, 374 yeni derslik, 988 yeni konut yaptıklarını bildiren Yıldırım, Bayburt'a üniversite kazandırdıklarını söyledi.İlin merkezine hastane yaptıklarını ve yeni bir hastane daha yapacaklarını belirten Yıldırım, içme suyu probleminin de Orman ve Su İşleri Bakanlığının çalışmalarıyla çözüldüğünü, 2050'ye kadar su sorununun yaşanmayacağını aktardı.Bayburt'ta tarım ve hayvancılığa 188 milyon liralık destek verdiklerini, 4.5 milyon fidan diktiklerini anlatan Yıldırım, "Fidanları diktik, Türkiye'yi yeşillendiriyoruz." dedi.Başbakan Yıldırım, şehirde 54 bin dönüm araziyi sulamaya açtıklarını, Demirözü Barajı'nı yaptıklarını, bu barajla 112 bin 600 dönüm arazinin sulanacağını vurguladı.Açılışını yaptıkları barajların yanı sıra 8 yeni barajın daha temelini atacaklarını ifade eden Yıldırım, Tarım Yerleşkesi Programı'nın da sürdürüldüğünün altını çizdi.Bayburt’ta 2002'de bölünmüş yol bulunmadığına ve şimdi 75 kilometre bölünmüş yol yapıldığına işaret eden Yıldırım, Salmankaş tünelleriyle Bayburt'u Trabzon'a yaklaştırdıklarını, Kop tünelleriyle Bayburt'u Erzurum'a yaklaştıracaklarını dile getirdi.Kop Dağı'ndaki şehitliği milli park ilan ettiklerini anlatan Yıldırım, Gümüşhane-Köse-Çaykara yollarının da süratle devam ettiğini bildirdi.Başbakan Yıldırım, 35 milyon harcayarak doğal taş üretim merkezini tamamladıklarını, 65 ocaktan çıkan taşların bu merkezde işleneceğini söyledi. Taş ocağı merkezinin, Bayburt'un ekonomisine katkıda bulunacağını vurgulayan Yıldırım, merkezin açılışını da en kısa zamanda yapacaklarını belirtti.Organize sanayi bölgesinin tüm altyapısının da önümüzdeki sene tamamlanacağını ifade eden Yıldırım, Abdulvehap Gazi türbesinin ihyasının devam ettiğini, önümüzdeki ay bu işin tamamlanacağını kaydetti.Başbakan Yıldırım, "AK Parti iktidara gelmeden önce Bayburt'ta söylenilen neydi? 'Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi.' Şimdi ne diyoruz? 'Bayburt Bayburt olalı böyle hizmet görmedi.' Helal olsun. Her şey Bayburt için, her şey Türkiye için, her şey bu millet için." ifadelerini kullandı.