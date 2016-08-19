Bayburt'ta Teröre Tepki

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, Elazığ, Van ve Bitlis’te yaşanan terör saldırılarına ilişkin, "Lanet olsun PKK’ya, FETÖ’ye,DAİŞ’e, PYD’ye, tüm terör örgütlerine. Lanet olsun teröristlere, teröre taşeronluk yapanlara. Lanet olsun teröre terör, teröriste terörist diyemeyen gözü dönmüşlere. Biz buradayız, hep birlikte Türkiye’yiz." diyerek tepki gösterdi.

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, Elazığ, Van ve Bitlis'te yaşanan terör saldırılarına ilişkin, "Lanet olsun PKK'ya, FETÖ'ye,DAİŞ'e, PYD'ye, tüm terör örgütlerine. Lanet olsun teröristlere, teröre taşeronluk yapanlara. Lanet olsun teröre terör, teröriste terörist diyemeyen gözü dönmüşlere. Biz buradayız, hep birlikte Türkiye'yiz." diyerek tepki gösterdi.Açıklamaya AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal'ın yanı sıra Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi, sendika temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.Burada basın bildirisin okuyan Kobal, "Van, Elazığ ve Bitlis'te, 17-18 Ağustos 2016 tarihlerinde gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyor, bu menfur saldırılarda hayatlarını kaybeden güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz Milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.Ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden bu hain saldırılar karşısında Milletimizin gösterdiği dayanışma ve kararlılık, teröre karşı vereceğimiz en anlamlı cevap olacaktır."dedi.Kobal açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:"15 Temmuz başarısız darbe teşebbüsüyle beraber FETÖ ve PKK terör örgütlerinin aynı üst aklın piyonu oldukları ortaya çıkmıştır. 15 Temmuz'da Gazi Meclisimizi bombalayan, Millet evlatlarına karşı silah kullanan üniformalı teröristler ile yıllardır ortak vatanımızın her yanında ve dün Van, Elazığ ve Bitlis'te güvenlik güçlerine saldıran, masum insanları katleden eli kanlı hainler arasında hiçbir fark yoktur. Terör örgütlerinin isimleri ve söylemleri değişse de, Türkiye düşmanları olduğu gerçeği hiçbir zaman değişmeyecektir. ""Tanklara, uçaklara, bombalara karşı kendini siper ederek tarih yazan aziz Milletimiz, terör karşısındaki kararlı duruşundan taviz vermeyecek, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Tüm terör örgütlerine, onların ağababalarına buradan hep birlikte sesleniyoruz: 'öldürmekten vazgeçin, yolunuz çıkmaz yoldur.' Milletimiz müsterih olsun: Türkiye, hiçbir terör örgütü karşısında diz çökmeyecektir. Terör ve teröristle mücadelede, Millet adına mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin hep yanında ve arkasındayız. Millet olarak, Türkiye Cumhuriyetinin eşit birer yurttaşları olarak, Hükümet olarak, terörle mücadelede bir an bile yılmayacağız, kutlu yolumuzdan asla geri dönmeyeceğiz. Terör saldırılarından hep birlikte zaferle çıkacağız ve Türkiye'nin müreffeh ve aydınlık geleceğini omuz omuza inşa edeceğiz."