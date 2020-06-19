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Bayburt'ta tarihi eser özelliği taşımayan harabe evler temizleniyor.

Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden olan Bayburt’ta, tarihi eser özelliği taşımayan ve kullanılacak durumda olmayan harabe binaların yıkımına devam ediliyor.

Bayburt'ta tarihi eser özelliği taşımayan harabe evler temizleniyor.
19 Haziran 2020 Cuma 12:37

Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli bir program dâhilinde gerçekleştirilen yıkım çalışmalarının bu seferki adresi Mehmet Çelebi Mahallesi oldu.  Burada bulunan yaya ve araç geçişleri için tehlike arz eden aynı zamanda çevre kirliliğine neden olan yapılar Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındıktan sonra çevreye zarar verilmeden yıkılarak olumsuz görüntüler ortadan kaldırılıyor.

Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli,  Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker ve Mehmet Çelebi Mahallesi Muhtarı Mehmet Helvacı ile birilikte bir süre incelemelerde bulunarak buradan ayrıldı.

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