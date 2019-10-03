Vali Cüneyt Epcim, İçişleri Bakanlığı tarafından geçen yıl hayata geçirilen “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” etkinlikleri kapsamında “Yaya Geçidi Nöbeti”ne katıldı.

“Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” başlığı altında Bayburt Ortaokulu önündeki Yaya Geçidi Nöbeti yaklaşık iki saat sürdü. Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlik ile trafikte yaya güvenliği ve yaya önceliğine dikkat çekildi. Kavşakta trafik görevlilerince durdurulan araç sürücülerine tavsiyelerde bulunan Vali Epcim, bilgilendirici broşür dağıttı.

Bayburt’taki etkinliklere Vali Epcim’in yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile öğrenciler de eşlik etti. Etkinlikte üzerlerine “Önce Yaya” yazılı tişörtler giyen öğrenciler “Yaya Geçidi Nöbeti”nin gerçekleştirildiği kavşakta “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” pankartı taşıdı.