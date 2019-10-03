 ﻿
Belediye’de Bundan Böyle Kayıp İlanları Yapılmayacak
Vali Cüneyt Epcim'in 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Mesajı
Eruzum Valisi Okay Memiş, Vali Cüneyt Epcim'i Ziyaret Etti
Belediye Başkanı Pekmezciden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
banner399

Bayburt'ta Önce Yaya Etkinliği

Vali Cüneyt Epcim, İçişleri Bakanlığı tarafından geçen yıl hayata geçirilen “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” etkinlikleri kapsamında “Yaya Geçidi Nöbeti”ne katıldı.

Bayburt'ta Önce Yaya Etkinliği
03 Ekim 2019 Perşembe 13:02

“Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” başlığı altında Bayburt Ortaokulu önündeki Yaya Geçidi Nöbeti yaklaşık iki saat sürdü. Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlik ile trafikte yaya güvenliği ve yaya önceliğine dikkat çekildi. Kavşakta trafik görevlilerince durdurulan araç sürücülerine tavsiyelerde bulunan Vali Epcim, bilgilendirici broşür dağıttı.

Bayburt’taki etkinliklere Vali Epcim’in yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile öğrenciler de eşlik etti. Etkinlikte üzerlerine “Önce Yaya” yazılı tişörtler giyen öğrenciler “Yaya Geçidi Nöbeti”nin gerçekleştirildiği kavşakta “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” pankartı taşıdı.

İlgili Galeriler
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Önceki Haber
Vali Cüneyt Epcim İle Hanımefendi Yaşlılar ve Çocuklarla Buluştu
Sonraki Haber
3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Vali Cüneyt Epcim'i Ziyaret Etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.