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Bayburt'ta Mehmetçiğe destek yürüyüşü

Bayburt'ta üniversite öğrencilerinin düzenlediği yürüyüş kapsamında Saatkule Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyüş düzenedi.

Bayburt'ta Mehmetçiğe destek yürüyüşü
29 Şubat 2020 Cumartesi 16:37

 "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "Ne Mutlu Türküm Diyene" sloganları ve tekbirlerle cadde üzerindeki Askerlik Şubesine kadar yürüdü. Topluluk, burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Akşemseddin Caddesi'nde yürüyüşe devam eden grup, Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi önünde dua ederek, yürüyüşü sonlandırdı.

  Etkinliği organize eden üniversite öğrencisi Furkan Ateş, şehitlerin intikamının alınacağına inaçlarının tam olduğunu belirterek, yürüyüşe destek veren ve katılım sağlayan vatadaşlara teşekkür etti.

Etiketler; #Bayburtta Mehmetçiğe #DESTEK #yürüyüşü
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