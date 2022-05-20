Bayburt'ta Kudüs Gecesi

Eğitime Destek Platformu, MÜSİAD Bayburt Şubesi ve Mirasımız Derneğinin birlikte düzenlediği , Naci Ahıskalığlu’nun sunduğu Kudüs Gecesi programında, El Halil’den Selahaddin Eyyûbi’nin torunu Naim Eyyûbi, Kudüs’ten Yahya Ebu Znaid, Bayburt’taki konuklara yaşadıkları Kudüs’ü anlattılar.

BAYBURTGÜNDEM- Düzenlenen programda kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Duygu dolu anlara sahne olan programda, Eğitime Destek Platformu Başkanı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin ve Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, Anadolu'nun Kudüs hassasiyetini dile getirdiler.

Bayburtlu Kudüs gönüllüsü yüzlerce gencin heyecanla takip ettikleri programdan, sanatçı Yiğithan Engin ve grubu Kudüs ezgileri seslendirdi.

Programa katılan El Halil’den Selahaddin Eyyûbi’nin torunu Naim Eyyûbi’ye MÜSİAD Bayburt Başkanı Emre Bayrak, Kudüs’ten Yahya Ebu Znaid’e MÜSİAD Genel Merkez üyesi işadamı Remzi Dursunkaya, sanatçı Yiğithan Engin ve grubuna MÜSİAD Bayburt Başkan Yardımcısı Serhat Gürbüz ve Eğitime Destek Platformu Başkanı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin’e, ve Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci hediye takdim ettiler.

Program bitiminde 4 kişi çekilişle Kudüs Ziyareti’ne hak kazandı. Program hatıra fotoğrafı çekilerek son buldu.