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Bayburt'ta kış kendini gösterdi

Bayburt’ta kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Dün gece yarısı aralıklı devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Bayburt'ta kış kendini gösterdi
09 Aralık 2020 Çarşamba 11:42

              Aralık ayının ilk haftasında karla tanışan Bayburt’ta kar kalınlığının fazla olmaması yaşamı olumsuz etkilemezken, sabahın erken saatlerinde meydana gelen don olayı araç sürücülerinin zor anlar yaşamasına neden oldu.

              Kentte cadde ve sokakları beyaza bürüyen kar yağışı, yeşil alanları beyazın güzelliğiyle kapladı.

             Belediye tarafından kışla rampasına yapılan kar ve buz eritme sistemi sayesinde araçların sorun yaşamadığı görüldü. Önümüzdeki günlerde kar yağışı ve hava soğuk havanın devam etmesi bekleniyor.

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