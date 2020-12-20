Bayburt'ta Kar yağışı başladı,Beyaza Büründü

Bayburt’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 köy yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı.
Bayburt, kar yağışı başladı. Yollarda olumsuzluklar yaşanmaması için merkezde Bayburt Belediyesi ekipleri kar sıyırma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Yağış nedeniyle Dumlu ve Günbuldu köylerinin yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı.
Karayolları ve köylerde İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı.