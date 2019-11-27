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VALİ CÜNEYT EPCİM’İN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.
Arpalı Belediye Meclisi “Barış pınarı” harekatına destek amaçlı toplandı.

Bayburt'ta Kadına Şiddete Hayır yürüyüşü düzenlendi.

Bayburt’ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne destek vermek için Saat Kulesi Meydanında toplanan grup, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne kadar “Kadına Şiddete Sıfır Tolerans”' pankartlarıyla yürüdü.

Bayburt'ta Kadına Şiddete Hayır yürüyüşü düzenlendi.
27 Kasım 2019 Çarşamba 12:00

Etkinlikte, şiddet mağdurlarının başvurabileceği kurumların yazılı olduğu broşürler dağıtılarak, kadınlara bilgiler verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Bayburt Valiliği’nin ortak hazırlamış olduğu broşürlerde, şiddete uğrayanlara, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), ALO 183 Sosyal Destek Hattı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile Mahkemeleri, Polis 155, Jandarma 156, Sağlık Bakanlığı Aile Hekimlerine başvurabilecekleri bilgisi verildi.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Halit Benek, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Haluk Akkoyunlu, siyasi parti temsilcileri, stklar ve vatandaşlar katıldı. 


 

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