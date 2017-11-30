BAYBURT'TA İSLAMOFOBİ KONFERANSI

Tülin Durgun Yetim: “11 Eylül Saldırıları 20. Haçlı Seferinin Gerekçesi Oldu”.Bayburt Belediyesi’nin ev sahipliğinde “Avrupa’nın Çifte Standartları (İslamofobi) Karşısında Türkiye’nin Dik Duruşu ve İslamiyetin Arkasına Gizlenen ve Avrupa’nın Barındırdığı FETÖ Terör Örgütü ile Mücadele” konulu konferans Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Bayburt Belediyesi’nin ev sahipliğinde “Avrupa’nın Çifte Standartları (İslamofobi) Karşısında Türkiye’nin Dik Duruşu ve İslamiyetin Arkasına Gizlenen ve Avrupa’nın Barındırdığı FETÖ Terör Örgütü ile Mücadele” konulu konferans Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Mustafa Kemal Üniversitesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tülin Durgun Yetim’in konuşmacı olarak yer aldığı konferansa Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve eşi Zeynep Memiş, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Belediye Eski Başkanı Hacı Ali Polat, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Avrupa’ya Seslenmek İstiyorum

Konferansta konuşan Tülin Durgun Yetim Avrupa’nın çifte standartlarına vurgu yaparak, “Avrupa’ya seslenmek istiyorum ve diyorum ki, Ey Avrupa! Hani insanlar hür ve eşittiler? Hani insanlar din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın bağımsızdılar? Bu sadece Avrupalı vatandaşlar için mi geçerlidir? Müslümanlar için neden böyle bir şeye gidilmiyor? Bu soruyu sormak ve onlardan bunun cevabını almak gerektiğini düşünüyorum”dedi.

Amerika’da gerçekleştirilen 11 Eylül saldırılarının İslamofobi kavramının Dünya’da daha çok yayılmasının yegâne sebeplerinden olduğunu ifade eden Yetim, 11 Eylül saldırılarının 20. Haçlı seferinin gerekçesi olduğunu söyledi.

İslamofobik Kavramları Söyleyenler Daha Fazla Oy Aldı

Müslümanların her geçen gün daha da tehdit altında olduğunu belirten Doç. Dr. Tülin Durgun Yetim, “Avrupa’da maalesef Müslüman karşıtı olmak siyasilere ciddi anlamda oy kazandırıyor. Mesela Almanya’da gerçekleşen seçimlerde İslamofobik kavramları söyleyenler daha fazla oy aldı. Tamamen siyasi bir eylem haline geldi ama bunun sonrasında bu eylemler fiziki boyutlarla Müslümanları rahatsız etmeye başladı” ifadelerini kullandı.

İslamofobiyi Dünya’ya Bir İnsanlık Suçu Olarak Kabul Ettirmeliyiz

İslamofobi konusunda öncelikle soruna odaklanmak gerektiğini ifade eden Yetim şöyle devam etti: “Gerçekten sorun İslam’dan korkmak mı? Yoksa İslam korkusunu yayarak Müslümanlara karşı eziyet yapıp Ortadoğu’yu, Afrika’yı o bölgeyi karıştırıp oradan bir yol çıkarmak mı? Bunun üzerine gitmek gerekir. Politikacılarımız, sanatçılarımız, akademisyenlerimiz ve gazetecilerimiz bu konuya her platformda atıf yapıyorlar ama yeterli değil. Asıl sorun tıpkı antisemitizm gibi, ırkçılık problemi gibi islamofobiyi de bir insanlık suçu olarak hep beraber el birliğiyle dünyaya kabul ettirmektir.”

Dinimizi Sağlam Kaynaklardan Öğrenmemiz Lazım

Konferans sonunda bir teşekkür konuşması yapan Bayburt belediye Başkanı Mete Memiş ise, “Okumadığımız için ne kaybettiğimizin farkında olamayız. Kaybettiklerimizin farkında olabilmemiz için okumamız lazım. Ve İslam’ı sahih sünnetten ve Kur’an dan öğrenmediğimiz sürece adına her zaman başka bir şey diyecekler başımıza gelir. Okuyalım, öğrenelim, üretelim. Tülin Hanım’a çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Program, Başkan Memiş’in Doç. Dr. Tülin Durgun Yetim’e hediye takdim etmesinin ardından sonra erdi.