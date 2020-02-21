Bayburt'ta İşgalden Kurtuluşun 102. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Kutlama törenleri sabah saatlerinde Saray Bahçası’ndaki çelenk töreni ile başladı. Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından alandaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması sonrasında törene katılanlarca Saygı Duruşu’nda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Saray Bahçası’ndaki törenin ardından Cumhuriyet Caddesi üzerinde kutlamalar için hazırlanan alana geçildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kurtuluş kutlamaları Saygı Duruşu’nda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Topçu Yarbay Recai Yılmaz’ın konuşması sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet protokolünün kutlama telgrafları okundu. Tören Ermeni mezalimi ve şehrin Türk birliklerince düşman işgalinden kurtarılışını konu edinen gösterilerle devam etti.

Mehteran ve halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından kutlamalar sona erdi.

Kutlamalara Vali Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Gümüşhane – Bayburt Bölge Barosu Başkanı Serkan Pekmezci, Vali Yardımcıları Halit Benek ile Remzi Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.