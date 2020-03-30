Bayburt'ta iki köy Korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Bayburt'ta merkeze bağlı 2 köy Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre ,Covid-19 ile mücadele kapsamında iki köye karantina uygulandı.

İlimiz Merkez İlçesine bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köylerinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 30.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.