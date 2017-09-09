BAYBURT'TA DEVAM EDEN KARAYOLLARI VE DEVLET SU İŞLERİ YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI

Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Karayolları Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Oğuz Kasap, DSİ Trabzon Bölge Müdür Yardımcısı Halis Saka, DSİ 225. Şube Müdürü Recep Ergen, Karayolları 106. Şube Şefi Burak Şara ve ilgili kurumların teknik personeli katıldı.

Toplantıda Bayburt ili genelinde yürütülen Karayolları ve DSİ yatırımlarının geldiği aşama, bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar, işlerin daha da etkinleştirilerek en kısa sürede sonuçlandırılmasına yönelik atılması gereken adımlar ve alınması gereken tedbirler ile yeni yatırımlar konusunda değerlendirmeler yapılarak, bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonrasında yatırımların bir kısmı yerinde incelendi.